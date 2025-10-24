Xe điện chiếm sóng, chiến lược nào cho các đại gia xe xăng?

Xe máy điện “leo dốc”, xe xăng hụt hơi

Ở mảng thị trường xe xăng, bức tranh tháng 9 không mấy tươi sáng. Theo báo cáo kinh doanh do Honda Việt Nam công bố, bán lẻ xe máy tháng 9 đạt 163.787 chiếc, giảm 11,4% so với cùng kỳ 2024; lũy kế từ tháng 4 đến hết tháng 9 (nửa đầu năm tài chính) đạt 1.028.183 xe, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Sự chững lại này phản ánh đúng xu hướng đã xuất hiện suốt quý III. Thông cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết tổng doanh số cộng dồn của 5 thành viên (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) trong quý III/2025 đạt 621.732 chiếc, giảm 9,37% so với quý III/2024. Như vậy, nếu bóc tách theo tháng, phần đóng góp từ tháng 9 nằm trong một quý suy giảm của “rổ” xe xăng truyền thống.

Trái lại, ở mảng xe máy điện, đà tăng tốc rất rõ ràng. Theo báo cáo của VinFast, doanh nghiệp đầu tàu của nhóm xe điện hai bánh đã giao hơn 120.000 xe trong quý III/2025, tăng 73% so với quý II; lũy kế 9 tháng đạt 234.536 chiếc, tăng 489% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, cú bứt phá này diễn ra ngay sau khi Hà Nội công bố lộ trình cấm xe máy xăng tại khu vực trung tâm từ tháng 7/2026. Một tín hiệu chính sách đã tạo “cú hích” tâm lý với nhu cầu chuyển dịch sang phương tiện điện.

Không chỉ nhìn ở cấp hãng, các thống kê độc lập về tổng thị trường cho thấy nhịp tăng trưởng của mảng hai bánh nói chung vẫn tích cực nhờ trụ cột xe điện. MotorcyclesData ghi nhận: tháng 9 tăng 14,5% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng (YTD-Sep) đạt khoảng 2,4 triệu xe, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, hai phân hạng xe điện L1 (tương đương <50cc) và L3 (>50cc) tăng rất mạnh suốt năm 2025, lần lượt khoảng +89% và +178% đến thời điểm 9 tháng. Điều này cho thấy “đường cong” nhu cầu không chỉ đến từ một vài mẫu cỡ lớn mà lan tỏa vào nhóm xe phổ thông – nơi quyết định quy mô thị trường.

Sản xuất xe máy điện ICON e: tại nhà máy Honda Việt Nam. Ảnh: VNE

“Ngũ hổ tướng” định vị lại thị trường xe máy

Với mục tiêu khảo sát 5 thương hiệu có sức nặng nhất thị trường hiện nay, có thể phác họa lại “bản đồ cạnh tranh” như sau.

Honda vẫn là số 1 tuyệt đối ở mảng xe xăng, xét về quy mô hiện hữu. Chỉ riêng tháng 9, hãng bán 163.787 xe. Đây là một con số lớn song lại ghi nhận mức giảm 11,4% theo năm, cho thấy khách hàng bắt đầu cân nhắc lại quyết định mua xe xăng mới trong bối cảnh đô thị chuẩn bị siết phương tiện xăng tại khu trung tâm. Theo các phân tích quốc tế, sức ép chuyển dịch sang điện đã bắt đầu bào mòn vị thế bất khả xâm phạm của Honda tại Việt Nam - thị trường hai bánh trị giá khoảng 4,6 tỷ USD, nơi hãng từng nắm hơn 80% thị phần.

Yamaha đứng vững ở vị trí số 2 mảng xe xăng với dải sản phẩm đa dạng ở xe ga và xe số. Dù không công bố chi tiết doanh số theo tháng cho thị trường Việt Nam, Yamaha đã sớm đưa mẫu NEO’s (xe điện) vào Việt Nam từ 2022, thể hiện chiến lược “đi trước” về nhận diện ở EV, nhưng mức độ phủ hệ sinh thái (trạm sạc/đổi pin, dịch vụ) cần thêm thời gian mới theo kịp các tay chơi nội địa.

Piaggio duy trì vai trò “premium” với Vespa/Medley, ít chạy đua giá nhưng nhạy cảm với chu kỳ tiêu dùng và điều kiện tín dụng. Về bức tranh toàn cầu, nửa đầu 2025 của Piaggio sụt giảm hai chữ số, phản ánh sức gió ngược ở nhiều khu vực, qua đó gián tiếp cho thấy chiến lược phòng thủ doanh số thay vì mở rộng mạnh tại ASEAN.

VinFast là “đầu kéo” của xe máy điện hai bánh tại Việt Nam năm nay. Các con số quý III và 9 tháng nêu trên cho thấy doanh nghiệp đã mở rộng đáng kể tệp người dùng trong thời gian ngắn, cộng hưởng với kế hoạch sản phẩm mới (ví dụ mô hình đổi pin/battery swapping) và mạng lưới sạc/đổi pin dày hơn - yếu tố trọng yếu để giảm “lo âu năng lượng”.

Yadea – thương hiệu quốc tế phổ biến ở nhóm giá phổ thông tiếp tục hiện diện tại Việt Nam, hưởng lợi từ làn sóng “điện hóa” với rào cản chi phí đầu vào thấp cho người dùng mới. Một số tổng hợp thị trường đánh giá Yadea đã nắm thị phần khá cao, thậm chí cao hơn ở một số phân khúc, nhờ mạng lưới cửa hàng và hoạt động marketing dày đặc.

Đặt 5 thương hiệu này vào cùng một “trục thời gian” tháng 9/2025 có thể thấy, khối ICE chịu lực cản từ thông tin chính sách và xu hướng “trì hoãn mua” ở đô thị, trong khi đó, khối EV hưởng lợi từ kỳ vọng ưu đãi, chi phí vận hành rẻ hơn và tần suất cập nhật sản phẩm nhanh. Ở cấp vĩ mô thị trường, dù quý III của “rổ VAMM” giảm 9,37%, YTD-Sep toàn thị trường vẫn tăng 15,1%, điều đó có nghĩa chính xe điện đã “kéo” tổng cầu đi lên giữa bối cảnh xe xăng giảm tốc.

Sản xuất xe máy điện tại Nhà máy VinFast Hải Phòng.

Quý IV/2025 và năm 2026, thị trường sẽ ra sao?

Từ thực tế trên, có thể thấy rằng, thị trường xe máy chạy xăng và điện trong thời gian tới sẽ có sự phân hóa nhu cầu theo địa bàn. Ở khu vực nội đô Hà Nội và TP.HCM, nơi chịu tác động sớm của chính sách – xác suất “điện hóa” cao hơn mức trung bình; trong khi vùng ven/ngoại thành, nơi hạ tầng sạc/đổi pin chưa đồng đều, xe số/xăng vẫn giữ vai trò chủ lực. Điều này đòi hỏi các hãng ICE tối ưu danh mục theo vùng (màu, phiên bản, tải kho), đồng thời chuẩn bị mẫu xe điện “chào sân” có dịch vụ đi kèm.

Bên cạnh đó, từ quý IV đến trước Tết Nguyên đán thường là mùa cao điểm. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi chính sách có thể khiến “đơn nóng” xe xăng lệch pha, nhất là ở tầm giá 35-55 triệu đồng. Hãng và hệ thống đại lý cần thận trọng với các chương trình “đốt biên” dồn dập, bởi nếu chính sách tiếp tục rõ dần trong nửa đầu 2026, nguy cơ “xả hàng” lần hai là có thật. Dấu hiệu cảnh báo đã thấy ở quý III: rổ VAMM giảm 9,37% so với cùng kỳ.

Một điều cũng dễ thấy, EV có thể sẽ tiếp tục tập trung thị phần vào nhóm dẫn dắt. VinFast với quy mô giao xe 120.000 chiếc chỉ trong quý III và 234.536 chiếc lũy kế 9 tháng đang có “độ trễ” về lợi thế quy mô so với các đối thủ. Trong khi đó, Yadea phủ tốt phân khúc phổ thông; Yamaha/Honda đã hiện diện ở EV nhưng còn khoảng cách về hệ sinh thái pin/dịch vụ tại Việt Nam; Piaggio chưa coi EV là trụ cột ở ASEAN trong ngắn hạn.

Nhìn chung, dữ liệu thị trường vẫn đang ủng hộ tăng trưởng tổng thể. Dù ICE giảm quý III, tổng thị trường 9 tháng tăng 15,1%. Riêng xe điện là “đầu kéo” nhờ mức tăng cao ở cả hai phân hạng L1/L3. Nếu nhịp này không bị gián đoạn bởi đứt gãy nguồn cung hoặc thay đổi chính sách bất ngờ, kịch bản 2025 khép lại bằng một năm tăng trưởng hai chữ số là khả dĩ.

Quý IV/2025 và năm 2026 không phải là thị trường xe máy có chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện hay không, mà là chuyển dịch nhanh đến mức nào và ai kiểm soát được tốc độ ấy. Doanh nghiệp nào làm chủ được ba mảnh ghép: dữ liệu cầu theo vùng, quản trị tồn kho thông minh và hệ sinh thái dịch vụ EV tin cậy sẽ là bên viết tiếp kịch bản dẫn dắt trong một thị trường đang biến động từng quý.