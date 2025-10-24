Bữa cơm tối 120 nghìn: Chân giò rim gừng, cải thảo xào tỏi
Hương Phố
24/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Trời miền Bắc trở lạnh, cả nhà cần một bữa tối ấm bụng, dễ ăn mà không trùng lặp thực đơn những ngày trước. Với 120 nghìn đồng, bạn có thể chuẩn bị mâm cơm ngon lành với thịt chân giò rim gừng đậm đà, canh bí xanh thanh mát, rau cải thảo xào tỏi giòn thơm và món tráng miệng nhẹ nhàng từ lê.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
Cơm trắng thơm dẻo - 10.000 đồng
Thịt chân giò rim gừng - 75.000 đồng
Canh bí xanh nấu thịt băm - 15.000 đồng
Cải thảo xào tỏi - 10.000 đồng
Lê tráng miệng - 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt chân giò rim gừng – Món mặn ấm nóng
• Chuẩn bị: 300–350g thịt chân giò đã róc xương, 1 củ gừng già, nước mắm, đường, tiêu.
• Sơ chế: Rửa sạch thịt, trần sơ nước sôi khử mùi, cắt miếng vừa ăn. Gừng gọt vỏ, đập dập và thái sợi.
• Chế biến:
o Ướp thịt với nước mắm, đường, tiêu và gừng trong 15 phút cho ngấm.
o Bắc chảo, phi thơm phần gừng còn lại, cho thịt vào đảo đến khi săn.
o Thêm nước lọc xâm xấp, đun nhỏ lửa khoảng 25 phút cho đến khi thịt mềm và nước sốt sệt lại.
o Món này ăn kèm cơm nóng cực hao, rất hợp tiết trời lạnh.
2. Canh bí xanh nấu thịt băm – Thanh nhẹ, dễ ăn
• Chuẩn bị: 300g bí xanh, 100g thịt nạc băm, hành tím, nước mắm, tiêu.
• Chế biến:
o Bí gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Thịt băm ướp chút mắm, tiêu, hành băm.
o Phi thơm hành, xào thịt cho săn, chế thêm 1 lít nước.
o Khi nước sôi, thả bí vào nấu chín mềm, nêm vừa miệng.
o Canh trong, ngọt tự nhiên, dễ dùng cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
3. Cải thảo xào tỏi – Giòn ngon, nhẹ bụng
• Chuẩn bị: 1/2 cây cải thảo (khoảng 300g), 3 tép tỏi, dầu ăn, nước mắm.
• Chế biến:
o Cải thảo cắt khúc, rửa sạch, để ráo.
o Tỏi đập dập, phi thơm, cho cải vào đảo nhanh tay trên lửa lớn.
o Nêm mắm vừa ăn, đảo thêm 2 phút là tắt bếp.
o Món rau giòn, ngọt, đỡ ngán cho bữa ăn có thịt.
4. Cơm trắng
• Vo 2 lon gạo ngon (Tám thơm, ST24…), cho lượng nước vừa phải, nấu chín bằng nồi cơm điện, đảm bảo cơm dẻo – không nhão.
5. Tráng miệng: Lê mát ngọt
• Chọn 2 quả lê tươi, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.
• Bỏ tủ lạnh 30 phút trước khi dùng để thêm độ giòn mát.
Giữa tiết trời miền Bắc se lạnh, một mâm cơm tối ấm nóng, đủ vị chẳng cần cầu kỳ mà vẫn khiến cả nhà xuýt xoa vì ngon miệng. Từ món thịt chân giò rim gừng đậm đà đến bát canh bí thanh mát, thêm đĩa cải thảo xào tỏi và vài miếng lê mát lạnh – tất cả gói gọn trong 120 nghìn đồng nhưng tròn đầy yêu thương, ấm cúng. Bữa cơm tối không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là cách ta chăm chút từng khoảnh khắc sum vầy của gia đình. Chúc bạn có một buổi tối an lành, ngon miệng bên những người thân yêu!
