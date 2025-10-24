Những ngày đầu mùa – khi ánh nắng còn chưa bị thay thế hoàn toàn bởi làn gió rét, thị trường quần áo mùa đông tại Việt Nam đã bắt đầu có những tín hiệu đẩy mạnh rõ nét. Từ Hà Nội, Hải Phòng tới Đà Nẵng, cửa hàng thời trang đã trưng bày các mẫu áo khoác dày, áo len, đồ nỉ, khăn choàng, găng tay… và người tiêu dùng cũng bắt đầu gia tăng mua sắm sớm hơn mọi năm.

Mới chớm lạnh, thị trường quần áo mùa đông đã “nóng rực”

Bức tranh thị trường hiện tại

Theo báo cáo ngành, tổng giá trị thị trường thời trang – quần áo của Việt Nam năm 2024 ước tính đạt khoảng 4,66 tỷ USD.



Con số này cho thấy ngành thời trang vẫn đang là mảng có quy mô đáng kể và tiềm năng tăng trưởng. Trong khi đó, riêng mảng thương mại điện tử thời trang – phổ biến kênh online – báo cáo cho biết năm 2024 doanh thu là khoảng 4,267 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 20-25% so với năm trước.



Ngoài ra, báo cáo ngành dệt may Việt Nam cho thấy năm 2025 toàn ngành xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 50 tỷ USD (cho toàn dệt-may, không chỉ quần áo mùa đông).



Với các dữ liệu này, thị trường quần áo mùa đông – vốn là một phân khúc mùa vụ nhưng có sức hút lớn – đang được vào vụ sớm hơn các năm trước.

Tín hiệu tăng sớm và rõ nét

Chỉ cần quan sát tại các cửa hàng thời trang ở các khu trung tâm: từ đầu mùa lạnh (cuối tháng 9 đầu tháng 10) đã xuất hiện nhiều mẫu áo khoác, áo len, nỉ được trưng bày với lời chào hàng “early winter collection”, “ưu đãi mùa lạnh”… Điều này phản ánh rằng các nhà bán lẻ và thương hiệu đã linh hoạt hơn trong việc tung hàng mùa đông sớm.

Một phần lý do là người tiêu dùng không muốn chờ tới khi trời lạnh thật sâu mới đi mua – họ mua sớm để chuẩn bị, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền Trung khi những đợt gió mùa đầu tới. Các kênh thương mại điện tử cũng “thả hàng” sớm: nền tảng bán lẻ online ghi nhận tháng 9/2025 doanh thu thời trang (online) tại Việt Nam khoảng 400 triệu USD.



Sự phối hợp giữa thương hiệu – kênh bán – người tiêu dùng tạo nên một “chu kỳ” mua sắm mùa đông dịch chuyển lên sớm.

Nguyên nhân thị trường quần áo mùa đông “nóng sớm”

Thời vụ và dự báo thời tiết: Khi mùa lạnh dự báo tới sớm, nhu cầu giữ ấm tăng nhanh. Do vậy các cửa hàng địa phương tại miền Bắc đã chuẩn bị hàng sớm để đáp ứng.

Kênh bán hàng đa dạng – đặc biệt online: Với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, người mua có thể tiếp cận mẫu mã – thông tin – khuyến mãi bất cứ lúc nào; điều này tác động tới tâm lý “mua sớm” thay vì chờ.

Chiến lược thương hiệu: Nhiều thương hiệu tung bộ sưu tập Thu-Đông từ giữa mùa thu, sử dụng chiến dịch truyền thông, livestream để kích thích nhu cầu mua sắm sớm.

Người tiêu dùng thay đổi: Dù nền kinh tế có phần thận trọng, nhưng nhu cầu “mặc đẹp”, “giữ ấm + thời trang” vẫn được đặt lên hàng đầu. Người tiêu dùng trẻ đặc biệt không thích chờ đợi mà muốn sở hữu mẫu mới ngay khi tung ra.

Đa dạng mẫu mã và kênh bán hàng

Cửa hàng truyền thống và trung tâm thương mại: sản phẩm như áo khoác dạ, áo phao, áo len dày, khăn găng tay được trưng bày tại các khu vực nổi bật. Những ngày đầu mùa lạnh, các cửa hàng cho biết doanh số nhóm sản phẩm giữ ấm đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước vài tuần.

Thương mại điện tử và sàn online: khoản 53% doanh thu của mảng thời trang online năm 2024 đến từ quần áo (apparel) – theo dữ liệu thị trường e-commerce Việt Nam.



Việc này cho phép các nhà bán tung hàng mẫu, khuyến mãi “pre-winter” để tận dụng nhu cầu sớm.

Mẫu mã và giá: Mẫu mã mùa đông năm nay đa dạng hơn, có yếu tố thời trang cao hơn – thương hiệu không chỉ bán áo khoác giữ ấm mà còn chú trọng kiểu dáng, phối đồ. Về giá, cửa hàng tại Hà Nội ghi nhận áo khoác mùa đông hàng Việt phổ biến ở mức khoảng 250.000-300.000 đồng/chiếc ở giai đoạn đầu mùa – đây là tín hiệu giá thị trường đã được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu.

Khách hàng mua sớm: Nhiều người tiêu dùng phản ánh họ đã mua áo khoác mới ngay khi cảm nhận hơi lạnh đầu mùa để “chuẩn bị sẵn”. Bên bán cho biết một số mẫu bán nhanh so với cùng thời điểm năm trước.

Thách thức và lưu ý cho thị trường

Dù tín hiệu tích cực, thị trường cũng gặp một số thách thức:

Tồn kho và chu kỳ hàng hóa: Nếu các nhà bán tung hàng quá sớm mà nhu cầu không “giữ nhiệt” tới đỉnh mùa lạnh, có thể gặp tình trạng tồn kho hoặc phải giảm giá mạnh.

Cạnh tranh khuyến mãi và mô-hình giảm giá: Khi tung hàng sớm, khuyến mãi cũng sớm hơn, có nguy cơ khiến người tiêu dùng chờ khuyến mãi sâu hơn, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Chất lượng và sự chênh lệch cảm nhận: Nhiều mẫu thời trang mùa đông phải đảm bảo yếu tố giữ ấm thực sự - nếu người mua chỉ vì kiểu mà quên yếu tố này có thể dẫn tới việc chậm mua hoặc đổi trả.

Hành vi người tiêu dùng thay đổi: Khi mẫu mã nhiều và nhu cầu sớm, người mua dễ bị “mất kiên nhẫn”, mua theo trào lưu rồi cảm thấy không thật sự cần tới khi lạnh hơn.

Nhận định cho nửa cuối mùa và dự báo ngắn hạn

Cho tới giữa mùa lạnh năm 2025, xu hướng mua sớm dự kiến sẽ tiếp tục ổn định. Nếu giai đoạn đầu mùa là “khởi động”, thì giai đoạn chính mùa lạnh (cuối năm) sẽ là lúc quyết định về doanh số lớn nhất của năm.

Về mặt mẫu mã, thương hiệu sẽ chuyển dần sang các sản phẩm giữ ấm cao hơn (áo khoác lông, dạ dài, áo gió chống lạnh mạnh), cùng với phụ kiện (khăn, găng tay, mũ) được đẩy mạnh.

Về giá cả, có thể mặt bằng giá sẽ hơi điều chỉnh lên so với mọi năm do chi phí sản xuất, logistics tăng và nhà bán tính tới biên lợi nhuận.

Về kênh bán, kênh online sẽ tiếp tục dẫn dắt, đặc biệt thông qua livestream, influencer marketing, combo giữ ấm + thời trang.

Về người tiêu dùng, nhóm khách hàng trung lưu và trẻ sẽ là động lực chính. Nhóm khách lớn tuổi hơn và mua truyền thống sẽ thiên về mẫu mã đơn giản, giá hợp lý hơn.



Tại Hà Nội, một shop thời trang tại quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chúng tôi từ cuối tháng 9 đã trưng bày áo khoác dày và ghi nhận lượng khách hỏi mua tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.”

Một thương hiệu bán lẻ online cho biết: “Chương trình livestream giới thiệu bộ sưu tập Thu-Đông vào đầu tháng 10 đã có đơn hàng tăng 30% so với livestream tháng 9 năm trước, mặc dù trời vẫn chưa thật lạnh.”



Lời khuyên dành cho người tiêu dùng

Nếu bạn dự định mua quần áo mùa đông, việc mua sớm có lợi: mẫu mã đa dạng, khuyến mãi tốt, tránh thời điểm đông người.

Hãy chọn mẫu có chất liệu tốt, lớp giữ ấm hiệu quả (vải dày, lông nhân tạo, cách nhiệt) — vì mua sớm nhưng thời tiết có thể vẫn chưa thật lạnh, nên nếu mẫu quá “giả” sẽ khiến bạn không dùng tới.

So sánh giá giữa online và cửa hàng truyền thống - nhiều deal giảm giá online rất hấp dẫn nhưng cần kiểm tra kích cỡ, chính sách đổi trả.

Đừng mua quá nhiều đồ “chỉ vì khuyến mãi” nếu bạn biết mình không sử dụng - vì mua sớm rồi dùng ít vẫn là chi tiêu không hiệu quả.



Thị trường quần áo mùa đông năm 2025 tại Việt Nam đã sẵn sàng “nóng” từ rất sớm. Dữ liệu ngành và phản ứng từ thị trường cho thấy: các thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng đều đang “bắt thời điểm” tốt hơn. Việc này tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng - miễn là hiểu rõ chiến lược, nhu cầu và lựa chọn thông minh. Người tiêu dùng chuẩn bị tốt sẽ hưởng lợi; doanh nghiệp linh hoạt sẽ đúng “thời điểm bật” thành công.