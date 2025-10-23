Bữa cơm tối 120 nghìn: Món bún giả cầy đậm đà thơm nức mũi
Hương Phố
23/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Giả cầy – món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị truyền thống, thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình miền Bắc, đặc biệt là vào những ngày se lạnh hoặc khi cả nhà muốn “đổi gió”. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm bún giả cầy ngon chuẩn vị, đủ cho 4 người ăn no, lại vô cùng hấp dẫn.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
1. Giả cầy móng giò và chân giò heo hầm riềng mẻ – 80.000 đồng
2. Bún tươi (4 phần) – 10.000 đồng
3. Rau sống ăn kèm (húng quế, tía tô, diếp cá, xà lách...) – 10.000 đồng
4. 1 quả dứa chín tráng miệng – 10.000 đồng
5. Gia vị (mẻ, mắm tôm, riềng, sả, hành tỏi... ước tính) – 5.000 đồng
Cách thực hiện
Nguyên liệu:
• 500g móng giò (hoặc giò heo thui sơ)
• 300g thịt chân giò
• 2 thìa mẻ chua
• 1 thìa mắm tôm ngon
• 1 củ riềng, 3 cây sả
• 2 củ hành tím, 1 củ tỏi
• 1 quả ớt tươi
• Gia vị: muối, tiêu, đường, nước mắm
Các bước chế biến:
Bước 1: Sơ chế thịt
• Móng giò: rửa sạch, thui vàng đều lông trên bếp hoặc bếp than (có thể nhờ hàng thịt làm sẵn), sau đó cạo sạch, rửa lại rồi chặt khúc vừa ăn.
• Chân giò: rửa sạch, thái miếng vuông to.
Bước 2: Ướp thịt
• Giã nhuyễn riềng, sả, hành tím, trộn cùng mắm tôm, mẻ, chút muối, tiêu, ớt.
• Ướp hỗn hợp này với thịt ít nhất 1–2 giờ để ngấm kỹ.
Bước 3: Nấu giả cầy
• Phi thơm tỏi và phần riềng sả còn lại, cho thịt đã ướp vào xào săn.
• Đổ nước sôi vào xâm xấp mặt thịt. Đậy vung, đun nhỏ lửa khoảng 40–60 phút đến khi thịt mềm, nước cạn sánh đặc lại.
• Nêm nếm thêm nước mắm, đường nếu cần, tạo vị mặn ngọt nhẹ, hậu chua của mẻ.
Chuẩn bị món phụ:
1. Bún tươi:
• Chần sơ qua nước sôi cho sạch, để ráo, chia ra từng đĩa nhỏ.
2. Rau sống:
• Nhặt sạch, ngâm nước muối loãng, vẩy ráo. Gồm tía tô, húng, xà lách, kinh giới – tùy vùng miền.
3. Dứa tráng miệng:
• Gọt vỏ, thái lát mỏng, xếp lên đĩa mát lạnh.
Cách ăn chuẩn vị:
Múc thịt và nước giả cầy nóng ra tô, ăn kèm bún tươi, rau sống và thêm vài lát ớt. Hương thơm của riềng sả, vị chua của mẻ, vị mặn nồng của mắm tôm hoà quyện tạo nên một món ăn đầy cuốn hút. Thịt chân giò mềm dẻo, móng giò giòn sật, nước dùng sánh đậm – đúng chuẩn món giả cầy ngon trứ danh.
Gợi ý trình bày mâm cơm:
Đặt nồi giả cầy ở giữa, bún trắng xếp quanh, rau sống xanh tươi bên cạnh, đĩa dứa vàng óng tráng miệng, trên bàn gỗ nâu mộc mạc. Nếu có thêm bình hoa nhỏ và ánh đèn vàng nhẹ, không gian bữa cơm sẽ ấm cúng, gợi nhớ hương vị quê nhà.
Một bữa tối tròn vị, giàu dinh dưỡng, đầy tình thân chỉ với 120.000 đồng. Món bún giả cầy không chỉ là thức ăn mà còn là một phần ký ức của những bữa cơm sum họp.
