Chuyện làm ăn: Sáu tháng để Chelsea, FPT biến hợp tác công nghệ thành cơ hội kinh doanh toàn cầu

Thương vụ giữa tập đoàn công nghệ số hàng đầu Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá tại London – với biệt danh là “The Blues” xuất phát từ màu áo đấu màu xanh đặc trưng của đội – đánh dấu bước chuyển từ hợp tác công nghệ sang khai thác nền tảng kinh doanh quốc tế và thương hiệu toàn cầu.

Chelsea – FPT: Hợp tác công nghệ mở đường cho cơ hội kinh doanh

Mối quan hệ giữa Chelsea và FPT bắt đầu từ đầu năm nay, tập trung vào chuyển đổi năng lực số và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ. Qua các hội thảo công nghệ tại khu đổi mới sáng tạo của FPT ở Việt Nam, hai bên đã xây dựng lộ trình chuyển đổi toàn diện: nền tảng số, tương tác khách hàng, vận hành kinh doanh và các công nghệ mới nổi.

Nhưng điểm đáng chú ý hơn cả là tác động trực tiếp đến kinh doanh. Ông Todd Kline, Chủ tịch Thương mại Chelsea, nhận định: “FPT không chỉ mang đến công nghệ tiên tiến. Chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng khổng lồ của FPT như một nền tảng B2B toàn cầu, giúp Chelsea kết nối các doanh nghiệp trên khắp thế giới và mở rộng giá trị thương hiệu.”

Ngày 10/4/, CLB Chelsea thông báo “hợp tác toàn diện” với tập đoàn FPT nhưng FPT chưa phải là nhà tài trợ áo đấu cho Chelsea. Đến ngày 22/10, Chelsea công bố từ London rằng FPT trở thành “Đối tác Chính” và FPT xuất hiện trên áo đấu của “The Bues”.

FPT là "Đối tác Chính thức" của CLB Chelsea. Nguồn: Chelsea FC

AI và chuyển đổi số, công cụ nâng tầm doanh nghiệp

Các giải pháp số và AI của FPT đang được triển khai trong gần như mọi hoạt động của Chelsea, từ tối ưu vận hành nội bộ đến tăng cường trải nghiệm khách hàng và người hâm mộ, từ đó mở rộng cơ hội doanh thu, hợp tác thương mại và quảng bá thương hiệu quốc tế.

Ông Mark Scrivens, CEO FPT tại Vương quốc Anh, nhấn mạnh: “Chelsea là minh chứng cho việc công nghệ có thể biến nền tảng thể thao thành công cụ kinh doanh chiến lược. Đội ngũ FPT mang văn hóa kỹ thuật Việt Nam, đổi mới và năng động, giúp tối đa hóa giá trị từ hợp tác này”.

Việc một tập đoàn Việt Nam xuất hiện trên áo đấu của CLB thành London không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là minh chứng cho khả năng biến công nghệ Việt thành đòn bẩy kinh doanh toàn cầu. Sáu tháng hợp tác đủ để FPT triển khai giải pháp AI và nền tảng số vào vận hành và thương mại của Chelsea, tạo ra kênh kinh doanh và quảng bá thương hiệu quốc tế cho doanh nghiệp Việt.

Chelsea và FPT bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vào tháng 4/2025. Ảnh: FPT

Theo giới chuyên môn, thương vụ này mở ra hướng đi mới: sử dụng nền tảng thể thao toàn cầu để phát triển kinh doanh và thương hiệu, đồng thời nâng cao vị thế công nghệ Việt trên thị trường quốc tế.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Điều hành, Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành FPT Software, phát biểu: “Mối quan hệ đối tác này cũng phản ánh cam kết bền bỉ của chúng tôi hướng đến sự xuất sắc, với tư cách là đối tác kỹ thuật số đáng tin cậy trong bối cảnh đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh và cho các doanh nghiệp toàn cầu.”