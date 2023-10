Căn hộ “một bước chân chạm biển” MerryHome (MerryLand Quy Nhơn) thu hút nghệ sĩ trẻ

04/10/2023 8:10 AM (GMT+7)

Đến tham quan căn hộ mẫu MerryHome, dòng sản phẩm mới với những tòa tháp đầu tiên thuộc phân khu Marina District (dự án MerryLand Quy Nhơn), Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 Mai Phương, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy, Á hậu Miss World 2019 kiêm ca sĩ Lona… đều thích thú trước không gian sống "một bước chạm sóng, hai bước chạm biển" của căn hộ biển MerryHome.

Từ căn hộ 1 phòng ngủ tiện nghi và ấm cúng…

Là lựa chọn lý tưởng cho những người độc thân yêu thích cuộc sống tự do, các freelancers đang tìm kiếm địa điểm vừa nghỉ dưỡng vừa đảm bảo "deadline", hay các chuyên gia đến Quy Nhơn sinh sống và làm việc… căn hộ 1 phòng ngủ hiện đại, tiện nghi với diện tích vừa phải luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, thư giãn và khai thác cho thuê của chủ sở hữu. Với thiết kế thông minh, giản lược tường chắn để tối ưu hóa diện tích sử dụng, căn hộ cũng thích hợp cho các cặp đôi mới kết hôn và có em bé đầu lòng.

"Sinh ra ở đồng bằng nhưng Mai Phương luôn khao khát được sống gần biển khơi để hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Đến MerryLand Quy Nhơn, trực tiếp trải nghiệm căn hộ mẫu MerryHome, ước mơ trong lòng Mai Phương lại trỗi dậy. Sở hữu một căn hộ liền kề biển tuyệt đẹp thế này thì còn gì bằng" - Hoa hậu Mai Phương chia sẻ.





Là một người trẻ năng động, hiện đại, Á hậu Miss World 2022 Phương Nhi rất yêu thích nhịp sống phóng khoáng, tự do của Marina District. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khung cảnh thanh bình đến tầm view mênh mông biển trời, từ không gian êm đềm đến nhịp sống cuồng nhiệt, Phương Nhi đã bị MerryHome "đốn tim".

"Thanh Thủy rất tâm đắc với không gian đậm chất nghỉ dưỡng của MerryHome. Tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển Quy Nhơn ngay trong tổ ấm của mình đúng là tuyệt diệu vượt ngoài tưởng tượng. Sau một ngày dài, được thả hồn ở balcon "triệu đô" này, cuộc sống sẽ lại được nạp đầy năng lượng", Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy chia sẻ.





Sống và nghỉ dưỡng ở Marina District, cư dân vừa có tiện ích sống hướng về gia đình như: khu BBQ, đường chạy bộ, gym outdoor, công viên… vừa quy tụ những trải nghiệm giải trí hấp dẫn, ứng dụng nhiều công nghệ tân tiến thu hút các nhóm khách yêu thích khám phá như: snow world, quảng trường trung tâm, hồ bơi tràn bờ hướng biển có quy mô lên đến 6.000m2… Ngoài ra, cư dân còn được kế thừa chuỗi tiện ích liên hoàn, đa sắc màu từ Á sang Âu "all in one" đã dần đi vào vận hành của toàn thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế MerryLand Quy Nhơn.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc thích thú bày tỏ: "Sau khi đến thăm căn hộ MerryHome, Bảo Ngọc đã bổ sung vào to do list của mình "sở hữu MerryHome" vì Ngọc rất ấn tượng với thiết kế hiện đại, tối giản nhưng rất tinh tế của căn hộ biển. Thêm vào đó, hệ tiện ích đa tầng của Marina District cũng rất hấp dẫn đối với Bảo Ngọc".





… đến căn hộ 2 phòng ngủ hiện đại và rộng rãi

Thích hợp với các gia đình có 3 - 4 thành viên, căn 2 phòng ngủ cũng được các nàng hậu "để mắt" khi xây dựng kế hoạch tương lai. Đã từng xao xuyến trước căn 1 phòng ngủ tiện dụng, nàng hậu Mai Phương tiếp tục đắm say căn 2 phòng ngủ khi tham dự sự kiện khai trương căn hộ mẫu MerryHome vào ngày 2/9 vừa qua.

"Vừa đặt chân đến căn hộ 2 phòng ngủ Mai Phương nghĩ ngay đến cảnh gia đình sum vầy. Trong tương lai có thể Mai Phương sẽ mua tặng ba mẹ 1 căn để cả nhà đến nghỉ dưỡng, cũng có thể thêm 1 căn nữa để Mai Phương và gia đình của mình làm secondhome", nàng hậu vui vẻ bật mí.





Dù là người địa phương mong muốn sinh sống tại quê hương nhưng trong một môi trường tốt hơn, có cộng đồng văn minh hay nhóm khách hàng ở các địa phương khác luôn ao ước không gian sống một bước chân chạm biển, MerryHome luôn là một sự lựa chọn lý tưởng.

"Nếu sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ MerryHome, Lona nghĩ mình sẽ dành 1 phòng để nghỉ ngơi, phòng còn lại Lona sẽ biến thành nơi giải trí, như rạp chiếu phim tại nhà, hoặc phòng karaoke chẳng hạn… để thỏa sức vui chơi, tiếp đón bạn bè, tận hưởng cuộc sống… Thuộc tuýp người trẻ yêu thích trải nghiệm, Lona nghĩ phong cách sống tại Marina District rất phù hợp với cá tính của mình".





Marina District được phát triển theo mô hình "Apart-hotel" của Mỹ - kết hợp hoàn hảo giữa tiện ích dịch vụ của khách sạn quốc tế với sự tiện nghi của một căn hộ hiện đại. Đây là mô hình đang ngày càng phổ biến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ khách du lịch đến nghỉ dưỡng, đến cư dân khao khát an cư lâu dài bên biển xanh sóng vỗ. Khi chưa có nhu cầu sử dụng, chủ sở hữu có thể dễ dàng khai thác cho thuê vì Quy Nhơn là thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao đến du lịch, sinh sống, làm việc nên nhu cầu cần thuê căn hộ rất lớn...

Nâng tầm trải nghiệm cho phân khu Marina District cùng dòng sản phẩm MerryHome, Nhà phát triển Hưng Thịnh Land đã ký kết hợp tác quản lý và tư vấn kỹ thuật căn hộ tại Marina District với Best Western - thương hiệu khách sạn danh tiếng.





Tại thành phố bán đảo, nếu "vương quốc không ngủ" Canal District được thị trường đón nhận với giải pháp kinh doanh đột phá Bizhouse (shophouse) và dòng sản phẩm kết hợp giữa lưu trú và kinh doanh gia tăng lợi nhuận nhà phố trung tâm bán đảo (townhouse) thì Marina District với dòng sản phẩm mới MerryHome là không gian sống và nghỉ dưỡng "một bước chân chạm biển" đáng ước mơ của nhiều gia đình Việt.