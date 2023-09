Châu Đốc mùa nước nổi

Búng Bình Thiên là một hồ nước ngọt nằm trong khu vực 4 xã: Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội và Quốc Thái, thuộc địa phận huyện An Phú, tỉnh An Giang, cách chợ Châu Đốc khoảng 26km. Búng có nghĩa là hồ, đầm; còn bình có nghĩa là bình yên; thiên mang ý nghĩa là trời. Búng Bình Thiên có nghĩa là hồ nước bình yên do trời ban.