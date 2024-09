Chính sách tiền tệ tiếp thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế

Tại hội nghị khu vực “Gateway to ASEAN” ("Cửa ngõ vào ASEAN") năm 2024 do UOB tổ chức tại TP.HCM ngày 6/9, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB nhận định: Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng chính sách tiền tệ ổn định từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB, trình bày tại Hội nghị "Cửa ngõ vào ASEAN" ngày 6/9/2024 ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Tao

Ông Heng phát biểu: "Để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, NHNN dự kiến sẽ hành động thận trọng và duy trì lãi suất tái cấp vốn không đổi ở mức 4,5% trong tương lai gần và tập trung vào các biện pháp khuyến khích tăng trưởng cho vay nhiều hơn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế".

VND đang phục hồi

VND (đồng Việt Nam) tiếp tục được hỗ trợ từ phục hồi kinh tế trong nước trong suốt năm 2024 và từ dự báo về suy giảm của USD trên toàn cầu, ông Heng cho biết.

Thời gian gần đây, VND đã bắt đầu tăng giá trở lại so với USD và tỷ giá của các ngân hàng thương mại đã rời mốc 25.000 đồng, thậm chí thấp hơn 24.500 đồng. Từ thực tế này, ông Heng dự báo tỷ giá sẽ còn 24.100 đồng vào quý 2/2025.

Nới lỏng chính sách tiền tệ

Cuối tháng 8 vừa qua, NHNN Việt Nam đã tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã đạt 80% chỉ tiêu mà NHNN giao hồi đầu năm.

Các chuyên gia tiền tệ cho rằng động thái nới "room" tín dụng cho các ngân hàng được xem là giải pháp quan trọng để kích thích tăng trưởng. Lý do là khi có thêm "room", các nhà ngân hàng sẽ tiếp tục cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Chuyên gia quốc tế của Ngân hàng UOB cũng nhận xét chính sách tiền tệ của Việt Nam ổn định. Bằng chứng là trong thời gian qua, NHNN chủ động kiềm giữ lãi suất: Đã không tăng lãi suất điều hành như một số dự báo trước đó, và có biện pháp giảm lãi suất trên một số thị trường trong thời gian gần đây.

Chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch 20/8/2024 trên thị trường mở, NHNN giảm lãi suất trúng thầu tín phiếu từ 4,25%/năm xuống 4,2%/năm. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu tháng 8 này, NHNN giảm lãi suất tín phiếu.

Trên thị trường liên ngân hàng lãi suất cũng tiếp tục hạ nhiệt. Ngày 20/8, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,01 – 0,09 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất qua đêm là 4,50%/năm; 1 tuần là 4,60%/năm; 2 tháng là 4,70%/năm và 1 tháng là 4,76%/năm.

Trong tháng 7 và tháng 8, con số thống kê cho thất NHNN đã bơm ròng hơn 111,600 tỷ đồng vào thị trường tiền tệ, trong đó kênh tín phiếu bơm ròng gần 91,600 tỷ đồng và kênh OMO (nghiệp vụ thị trường mở) hơn 20,000 tỷ đồng.

Ngày 4/9, NHNN này tiếp tục bơm ròng 16,875 tỷ đồng vào thị trường tiền tệ.

Theo các chuyên gia tiền tệ, việc cung tiền nhiều hơn và cắt giảm lãi suất tín phiếu được kỳ vọng sẽ giúp kéo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục đi xuống trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực.

Thêm vào đó, việc tỷ giá đã và sẽ còn hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là giảm lãi suất.