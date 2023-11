Chợ An Đông, chợ Tân Bình, chợ Bà Chiểu... khắp các chợ TP.HCM tiểu thương cùng than ế

Ghi nhận của Dân Việt tại một loạt chợ truyền thống lớn ở TP.HCM như chợ Tân Bình, chợ An Đông, chợ Bà Chiểu ngày 16/11, cho thấy tình hình kinh doanh tại các chợ đều hẩm hiu. Người bán luôn nhiều hơn người mua, một số khu vực chỉ thấy tiểu thương ngồi với nhau, không thấy khách đâu.



Khi được hỏi về tình hình buôn bán, nhiều tiểu thương lắc đầu: “Ế lắm, không có khách. Năm ngoái đã ế, năm nay còn ế hơn”.

Hàng loạt quầy sạp đóng cửa tại chợ An Đông, quận 5 (ngày 16/11) dù đang là mùa kinh doanh cuối năm. Ảnh: Thu Hoài

Chợ An Đông, quận 5 đìu hiu. Tình hình buôn bán của cả hai khu vực An Đông 1 và An Đông 2 đều không mấy khả quan. Đặc biệt, khu vực An Đông 2, hàng loạt quầy sạp đóng cửa.

Những sạp còn trụ lại cũng phải đối diện với việc “gồng lỗ” khi phải chi trả nhiều loại phí mà không bán được hàng. Nhiều tiểu thương phải lướt điện thoại để giết thời gian, vì không có khách.

Chợ ế, tiểu thương người ngồi chơi, người xem video, họp nhóm trò chuyện để giết thời gian. Ảnh: Thu Hoài

Anh Nguyễn Minh Tiến - chủ một sạp quần áo tại chợ cho biết chợ vắng như vậy, không có khách nên phải “gồng lỗ” suốt thời gian qua.

“Có những tháng bán ế, phải trả tiền phí, tiền mặt bằng khiến tôi phải chịu lỗ. Dù ế ẩm nhưng tôi vẫn cố gắng bán, hy vọng tình hình buôn bán trong thời gian tới sẽ tốt hơn”, anh Tiến nói.

Tại chợ Tân Bình, quận Tân Bình và chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, nhiều tiểu thương ngành vải than chợ ế chưa từng thấy.

Tại các lối đi, chỉ có người bán ngồi chờ khách trước các quầy quần áo, sạp vải, thỉnh thoảng mới có 1 - 2 khách vãng lai.

Bà Sương thêu tranh chữ thập giết thời gian cả ngày cũng không thấy khách. Ảnh: Phúc Minh

Bà Ngọc Sương - tiểu thương ngành hàng quần áo tại chợ Bà Chiểu, ngồi thêu tranh chữ thập để giết thời gian. Bà cho biết không mở hàng được trong ngày, thậm chí 2 - 3 ngày chưa bán được cái áo, cái quần nào là rất bình thường.

Dù đã bước vào mùa kinh doanh cuối năm nhưng bà và các tiểu thương đều nhận định chợ ế thảm. Tình cảnh này đang xảy ra hầu khắp tại các chợ truyền thống lớn nhỏ ở TP.HCM khi chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Tết Nguyên đán, vốn là mùa kinh doanh nhộn nhịp nhất năm.

Chợ Bà Chiểu lác đác người đi mua hàng ngày 16/11. Ảnh: Phúc Minh

Khu vực giày dép tại chợ Bà Chiểu chỉ thấy người bán, không thấy người mua. Ảnh: Phúc Minh

Chợ ế, tiểu thương ngủ một giấc giết thời gian. Ảnh: Phúc Minh

Chợ An Đông - chợ sỉ lớn bậc nhất TP.HCM đìu hiu, các lối đi không thấy khách. Ảnh: Thu Hoài

Tại chợ Tân Bình, quầy sạp đóng hàng loạt, kể cả những sạp có vị trí đẹp nhất. Ảnh: Thu Hoài