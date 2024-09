Chợ an toàn thực phẩm ở TP.HCM hoạt động ra sao?

Chiều 9/9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ quận 12 tổ chức buổi ra mắt mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” tại chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.



Tại buổi ra mắt, chủ nhiệm mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” - chợ Tân Chánh Hiệp cho biết tiêu chí hoạt động mô hình bao gồm: Thương nhân phải chứng thực, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm; khám sức khỏe định kỳ; tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; niêm yết hàng hóa kinh doanh; cơ sở vật chất sạch sẽ; đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn để chế biến...

Buổi ra mắt mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” tại chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM. Ảnh: Thúy Liên

Ngoài ra, chợ Tân Chánh Hiệp trong thời gian sắp tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền mô hình, sản phẩm kinh doanh lên các kênh truyền thông để quảng bá, thu hút khách hàng đến chợ mua sắm.



Hiện tại, mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” của chợ Tân Chánh Hiệp có 50 thương nhân là hội viên. Tất cả hội viên sẽ kinh doanh theo quy định, tiêu chí mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” với phương châm “phục vụ tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm”.

Chợ cũng hướng tới mục tiêu toàn thành phố biết đến chợ Tân Chánh Hiệp là nơi mua sắm đáng tin cậy.

Bà Trương Thị Thu Thủy - Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã chia sẻ lý do chọn chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12 để triển khai mô hình “Chợ an toàn thực phẩm”.

Bà cho biết đây sẽ là cơ hội cho chợ truyền thống nói chung, chợ Tân Chánh Hiệp nói riêng cạnh tranh với các siêu thị, kênh bán lẻ hiện đại... xuất hiện khắp nơi. Từ đó, gầy dựng lại niềm tin của người dân với chợ truyền thống, để chợ truyền thống thôi cảnh ế ẩm, đìu hiu.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Đậu An Phúc - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết ngoài đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sắp tới chợ sẽ triển khai kênh bán hàng 4.0. Người dân ở nhà vẫn mua được hàng ở chợ, khi đó thương nhân sẽ là người giao sản phẩm đến tận nhà.

Chợ Tân Chánh Hiệp là chợ truyền thống hạng 2 với diện tích 7.754 m2. Trong đó có 246 sạp kinh doanh thực phẩm, 227 thương nhân kinh doanh các mặt hàng như thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản tươi sống và rau củ quả.

Đại diện chợ cho biết phần lớn thương nhân lấy nguyên liệu từ chợ đầu mối, một số từ nguồn tự cung tự cấp của thương nhân. Năm 2023, chợ Tân Chánh Hiệp cũng thành công trong công cuộc thí điểm thực hiện mô hình “Chợ 4.0” không dùng tiền mặt theo hướng thanh toán mới hiện đại.