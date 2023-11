“Cho mùa bội thu” nhờ sử dụng phân bón hợp lý

Ông Lương Đức Trí, Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên (gọi tắt là Trung tâm), cho biết, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Tây Nguyên phù hợp để phát triển cây cà phê, song do lượng mưa tập trung lớn khiến quá trình rửa trôi dinh dưỡng xảy ra khá mạnh và thường xuyên. Vì vậy, hàm lượng các nguyên tố K, Ca, Mg trong lớp đất canh tác sụt giảm nhanh. Phần lớn đất trồng cà phê ở Tây Nguyên trải qua thời gian canh tác lâu dài kèm chế độ thâm canh cao đã làm giảm đáng kể các khoáng dinh dưỡng dự trữ trong đất. Bà con lại chủ yếu bón phân cho cà phê theo thói quen, chưa cân đối nên nhiều vườn thiếu hụt K và các nguyên tố trung, vi lượng. Những yếu tố này đều làm giảm năng suất và chất lượng cà phê.

Trước thực tế đó, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) kết hợp với Trung tâm triển khai mô hình sử dụng bộ phân bón Phú Mỹ (gồm đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ và kali Phú Mỹ) trên cây cà phê tại vườn của chị Đỗ Thị Nga. "Trong mô hình, chúng tôi sử dụng phân kali Phú Mỹ cho cây cà phê trên đất đỏ bazan nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phân K đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cà phê tại Lâm Đồng", ông Lương Đức Trí cho biết.





Theo chị Đỗ Thị Nga, sử dụng phân bón Phú Mỹ có thể giúp tăng 1 tấn cà phê nhân/ha

Chị Đỗ Thị Nga triển khai mô hình từ tháng 5.2023. "Nhà có 3ha cà phê nhưng tôi chỉ thử nghiệm trên 0,5ha, vì nói thật, nhiều công ty cũng làm mô hình nhưng chỉ được vụ đó, các vụ sau không ổn nữa. Lần này, tôi thấy phân NPK Phú Mỹ có thương hiệu trên thị trường, lại chính tay mình bón và lượng cũng sàn sàn mức mình canh tác hàng năm, chỉ khác về kỹ thuật nên rủi ro ít hơn và mình có thể bắt kịp", chị Nga chia sẻ.

Điểm khác biệt khi làm mô hình, theo chị Nga, đó là trước khi bón phân, kỹ thuật viên của Trung tâm lấy mẫu đất trong vườn mô hình mang đi phân tích độ pH, chất hữu cơ, các chỉ tiêu N, P, K và Ca, Mg; đồng thời sử dụng thêm sản phẩm kali Phú Mỹ. "Mọi năm, mỗi vụ tôi bỏ phân 4 lần theo quán tính, không biết trong đất thiếu, dư gì. Lần này tôi cũng bỏ đủ 4 lần đạm và K của Phú Mỹ nhưng cân đối liều lượng theo kết quả phân tích mẫu đất. Có loại bỏ nhiều hơn, có loại bỏ ít hơn tùy theo giai đoạn sinh trưởng và nhu cầu của cây".

Sau nửa năm, chị Nga nhận rõ thay đổi trên vườn cà phê. "Sắp thu hoạch nhưng lá vẫn xanh, dày và không đổ vàng chứng tỏ cây khỏe. Những năm trước tôi bón lượng phân nhiều hơn nhưng cây không xanh, tốt bằng năm nay. Dùng phân khác thì lá mỏng hơn nên khó chống chịu trong mùa khô. Mùa mưa vừa rồi cà phê cũng không bị rụng mấy, quả lại to đều. Hơn nữa, giờ đang mùa khô, nhưng khơi đất lên sẽ thấy ngay lớp rễ trắng, vậy là loại phân bón và cách thức, liều lượng sử dụng phù hợp với đất của mình", chị Nga nói và chỉ sang vườn cà phê đối chứng bên cạnh để so sánh.

Ở vườn cà phê đối chứng - được canh tác theo lối truyền thống, sử dụng các loại phân bón của nhiều nhà sản xuất khác trên thị trường và không thêm kali Phú Mỹ - lá cây cà phê mỏng hơn, có dấu hiệu ngả vàng. Mật độ quả cũng ít hơn và thưa hơn so với vườn mô hình.





Cà phê "đóng cục" chi chít trên vườn cà phê mô hình bón phân Phú Mỹ





Theo ông Lương Đức Trí, hiện tượng rụng quả khá phổ biến trong vườn cà phê và do nhiều nguyên nhân, căn bản nhất là thiếu hoặc mất cân bằng các khoáng dinh dưỡng cần thiết cho cây. Ở vườn mô hình, do cung cấp đủ, cân đối các khoáng dinh dưỡng gồm cả yếu tố đa lượng (N, P, K) cũng như khoáng trung vi lượng (Ca, Mg, S, Zn, B, Cu...) nên quả rụng ít hơn vườn đối chứng. Cụ thể, tỷ lệ rụng quả ở vườn mô hình có bón bổ sung phân kali Phú Mỹ là 18,6%, giảm 25,9% so với tỷ lệ rụng quả của vườn đối chứng (25,1%). Khối lượng quả, thể tích quả ở vườn mô hình cũng cao hơn vườn đối chứng lần lượt là 4,1% và 3,1%.

"Tỷ lệ tươi/nhân, một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng đến năng suất cà phê nhân, ở vườn mô hình cũng rất đạt nhờ tác động của phân bón kali Phú Mỹ với thời điểm và liều lượng bón phù hợp. Bình thường, 4,6kg cà phê tươi cho 1kg cà phê nhân nhưng vườn mô hình này khả năng 4,1kg cà phê tươi cho 1kg cà phê nhân", ông Trí cho biết.

Theo dõi vườn mô hình từ những ngày đầu, ông Trí cho biết, các loại phân bón Phú Mỹ và việc bón bổ sung phân kali Phú Mỹ có ảnh hưởng tích cực đến quá trình sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của cây cà phê.

Cụ thể là, cà phê sinh trưởng phát triển tốt, tăng trưởng cành và tăng trưởng đốt đều cao hơn đối chứng - đây là tiền đề tạo nên năng suất vụ tiếp theo, nâng cao tính ổn định vườn cây. Các yếu tố cấu thành năng suất gồm tỷ lệ rụng quả giảm, khối lượng quả, kích thước quả, khối lượng nhân, kích thước nhân đều tăng so với công thức đối chứng. Ước tính, cà phê nhân thu hoạch cao hơn vườn đối chứng 0,79 tấn/ha (tương đương 14%), lợi nhuận cao hơn đối chứng 43 triệu đồng/ha.

Đồng thời, sử dụng các loại phân bón Phú Mỹ và phân kali Phú Mỹ giúp cây cà phê tăng khả năng chống chịu sâu, bệnh hại: bệnh gỉ sắt gây hại giảm được 30,8%, rệp vảy xanh giảm 22,2% so với đối chứng.

Hai tuần nữa mới thu hoạch nhưng nhìn quả cà phê dày đặc chi chít trên cành, chị Nga tin sẽ có một mùa bội thu.