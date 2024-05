NSH Petro: Thao túng cổ phiếu, con của chủ tịch bị phạt tiền tỷ

NSH Petro đang có thay đổi lớn về nhân sự. Nguồn: PSH

4 cá nhân bị phạt 6 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng tổng số tiền 6 tỷ đồng, mỗi người 1,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân là có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/5/2022, 4 cá nhân trên đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH.

Nhóm 26 tài khoản tham gia 135/140 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 1/2/2021 đến 25/8/2021; đặt 12.860 lệnh mua với tổng khối lượng là 91.506.800 cổ phiếu, chiếm 64,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 66.953.000 cổ phiếu, chiếm 67,2% so với toàn thị trường; đã đặt 7.587 lệnh bán với tổng khối lượng là 109.736.100 cổ phiếu, chiếm 60,4% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 74.760.900 cổ phiếu, chiếm 75,1% so với toàn thị trường.

Trong đó, 97/134 phiên có tỷ trọng đặt mua chiếm trên 70%, 98/134 phiên có tỷ trọng khớp mua chiếm trên 70%, 87/135 phiên có tỷ trọng đặt bán chiếm trên 70%, 108/133 phiên có tỷ trọng khớp bán chiếm trên 70%.

Tham gia 81/186 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/8/2021 đến 27/5/2022, các tài khoản này có xu hướng bán ra với khối lượng bán ròng là 15.269.400 cổ phiếu; đặt 1.584 lệnh mua với tổng khối lượng là 14.625.200 cổ phiếu, chiếm 3,1% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 9.568.000 cổ phiếu, chiếm 3,9% so với toàn thị trường; đã đặt 1.090 lệnh bán với tổng khối lượng là 37.162.200 cổ phiếu, chiếm 7,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 24.837.400 cổ phiếu, chiếm 10,1% so với toàn thị trường. Khớp nội nhóm trong 157/371 phiên giao dịch (trong đó 133/157 phiên trong khoảng thời gian từ 1/2/2021 đến 25/8/2021) với tổng khối lượng khớp là 55.279.600 cổ phiếu, giá trị khớp đối ứng đạt 1.310.263.205.000 đồng. 102/157 phiên có tỷ trọng khớp chéo chiếm trên 50%.

Trên hệ thống giao dịch thỏa thuận, nhóm 26 tài khoản thực hiện giao dịch thỏa thuận nội nhóm với khối lượng là 5.607.300 cổ phiếu PSH, tổng giá trị khớp nội nhóm là 91.118.625.000 đồng.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng, UBCKNN nhận thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ngoài phạt hành chính, 4 cá nhân còn bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, 3 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 27/5.

Ông Trần Minh Hoàng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/5.

Trong khoảng thời gian bị thao túng giá, cổ phiếu PSH đã có những biến động bất thường, 2 lần tăng sốc – giảm sâu. Từ đầu năm đến giữa năm 2021, mã chứng khoán này tăng từ vùng 17.200 đồng/cp lên trên 32.000 đồng/cp, sau đó lao dốc mạnh trong vòng 3 tháng xuống vùng giá cũ rồi bật tăng trở lại lên 29.200 đồng/cp vào tháng 3/2022 rồi lao dốc.

Diễn biến cổ phiếu PSH. Nguồn: TradingView

Chuyển động mới tại NSH Petro

Ông Mai Hữu Phúc là con trai của ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu – NSH Petro (mã: PSH). HĐQT NSH Petro vừa ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Phúc từ ngày 24/5 theo nhu cầu cá nhân.

Ông Huy từng nắm quyền chi phối tối đa tại “trùm” xăng dầu miền Tây với tỷ lệ sở hữu lên đến 66,65% vốn vào đầu năm 2023. Song, trong năm 2023 và đến nửa đầu năm nay, Chủ tịch HĐQT đã liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu PSH. Trong 3 phiên giao dịch gần đây 15/4 đến 17/4, Chủ tịch NSH Petro bị bán giải chấp 18,8 triệu cổ phiếu, giảm khối lượng sở hữu xuống 56,5 triệu đơn vị, tương đương 44,8% vốn.

Trong thời gian qua, NSH Petro vấp phải những khó khăn về dòng tiền, liên tục gia hạn thời gian thanh toán trái phiếu, áp lực trái phiếu đến hạn lớn, bị cưỡng chế thuế hàng nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp đã tìm được cứu tinh – đó là tổ chức Acuity Funding. Đơn vị này sẽ rót 290 triệu USD (~ 6.960 tỷ đồng), dự kiến giải ngân trong quý II để công ty thanh toán các khoản nợ thuế, nợ ngân hàng, cung cấp vốn lưu động và đầu tư các dự án.

Theo thỏa thuận, Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp vốn cho NSH Petro để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ), tổng vốn khoảng 430 triệu USD.

Đi cùng với khoản vay này, NSH Petro bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - Chủ tịch/Giám đốc điều hành của Berhero Pty Ltd/ Acuity Funding giữ chức Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Việt Anh - Giám đốc của Acuity Funding Vietnam phụ trách đầu tư tài chính từ 26/4.

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên tới đây, NSH Petro sẽ tiến hành miễn nhiệm 1 và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. HĐQT của công ty hiện có 4 người, ngoài ông Mai Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT thì ông Mai Văn Thành – anh trai ông Huy đang làm Phó Chủ tịch HĐQT, ông Hà Ngọc Thường và bà Võ Bích Trâm là thành viên.

Đồng thời, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn gấp đôi thông qua chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. NSH Petro muốn huy động 1.300 tỷ đồng để mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời điểm giải ngân trong năm 2024 và 2025.

Năm nay, công ty đề ra kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 14.566 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và lãi sau thuế 328 tỷ đồng, gấp 6,9 lần thực hiện 2023. Riêng quý đầu năm, công ty báo doanh thu giảm 88% xuống 476 tỷ đồng và lỗ ròng 24 tỷ đồng.

