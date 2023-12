Chủ đầu tư bất động sản chạy đua bung hàng đón sóng cuối năm

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, bước vào giai đoạn cuối năm, thị trường bất động sản các tỉnh ven TP.HCM đang khá sôi động, khi số lượng dự án mở bán nhiều hơn. Thị trường dần lấy lại sức sống sau gần một năm thiếu hụt nguồn cung.

Bình Dương được xem như vùng đất màu mỡ, là điểm đến lý tiềm năng của nhiều doanh nghiệp. Thời gian qua, hàng loạt "ông lớn" bất động sản đã bổ độ về thị trường Bình Dương như Hưng Thịnh, Đất Xanh, Phú Đông, Phát Đạt, Him Lam Land, Đạt Phước, Lê Phong, Danh Khôi, Vạn Xuân, Bcons… Nhiều dự án của các chủ đầu tư trên đã được xây dựng với lượng giao dịch, thanh khoản thị trường tốt.

Trong giai đoạn các tháng cuối năm 2023, thị trường Bình Dương chứng khiến sự nhộn nhịp khi một số chủ đầu tư tái khởi động dự án. Đơn cử như dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group với quy mô gần 800 căn hộ; dự án PiCity Sky Park của Pi Group với quy mô 1.600 căn hộ hay dự án Bcons Polaris với quy mô hơn 500 căn hộ của chủ đầu tư Bcons...

Thị trường bất động sản các tỉnh ven TP.HCM sôi động cuối năm. Ảnh: Gia Linh

Hay mới đây, thị trường Bình Dương chứng kiến sự tái khởi động của đại công trình dự án Astral City. Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Central đã tái khởi động dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương – Astral City (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Dự án Astral City có quy mô khoảng 5.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 8.282 tỷ đồng. Tháng 6/2020, dự án bắt đầu khởi công, đến năm 2021 từng phải dừng thi công, do ảnh hưởng dịch bệnh. Đến giữa năm 2022, chủ đầu tư chính thức ngừng thi công do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính.

Trước đó, báo cáo của DKRA Group, trong tháng 10/2023, toàn thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận có 8 dự án căn hộ mở bán. Trong đó có 1 dự án mới và 7 dự án ở giai đoạn tiếp theo, cung cấp 960 căn.

Nguồn cung mới trong tháng 10 tăng 56% so với tháng 9 nhưng ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung mới, chiếm hơn 2/3 tổng số căn hộ mở bán toàn thị trường trong tháng với 665 căn. Các dự án tập trung tại khu vực TP.Dĩ An và TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Khách hàng quan tâm tìm hiểu một dự án bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận dần ấm lên nhờ các yếu tố như vấn đề vướng mắc pháp lý một số dự án dần được khơi thông, lãi suất gửi tiết kiệm liên tục giảm, giá vàng trong nước biến động... khiến nhà đầu tư, khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi đã chuyển hướng về các sản phẩm căn hộ, nhà, đất...

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá hiện tại một số dự án đã cơ bản tháo gỡ được những vướng mắc, nhiều dự án được tái khởi động. Các tháng cuối năm, khả năng thị trường bất động sản khu vực phía nam sẽ có dấu hiệu hồi phục tích cực. Đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm.

Ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc R&D Công ty DKRA Group cho biết trong giai đoạn này các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, giãn kỳ hạn thanh toán, tặng quà… tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.