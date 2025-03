Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa đi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố đã cấp chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã kiểm tra tiến độ các Dự án The Nam Khang resort residences ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), khu dịch vụ ven sông Hàn ở phường An Hải Nam (quận Sơn Trà), Khu đô thị Capital Square 2 ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), Dự án đầu tư Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và dự án Nhà ở xã hội An Trung 2 và Đại Địa Bảo trên địa bàn quận Sơn Trà.

Đây đều là những dự án lớn, hứa hẹn góp phần giúp bộ mặt của thành phố hiện đại hơn, tạo sức bật cho bất động sản Đà Nẵng trong thời gian tới. Trong số các dự án nêu trên có một số dự án vừa được cơ quan chức năng tháo gỡ một số vướng mắc về mặt thủ tục để nhanh chóng triển khai xây dựng.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng các dự án nhà ở xã hội

Qua kiểm tra, các chủ đầu tư cho biết sau khi được cấp chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đều đang được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục giải ngân vốn để xây dựng các dự án thúc đẩy thị trường bất động sản, du lịch, căn hộ của thành phố thêm khởi sắc. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, qua kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội An Trung 2 và Đại Địa Bảo trên địa bàn quận Sơn Trà do liên doanh DMC – 579 làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết các dự án nhà ở xã hội nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

"Thành phố mong muốn nhà đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án vào sử dụng. Đồng thời khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công 2 dự án nhà ở xã hội, trong quá trình triển khai có vướng mắc thì báo cáo UBND thành phố.", ông Chinh nói.

Trước đó như TGTT đã thông tin, trong năm 2025, Đà Nẵng thực hiện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án mới với 4.629 căn, trong đó có 1 dự án từ nguồn vốn đầu tư công, 1 dự án từ nguồn tài chính công đoàn, 5 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Như vậy, 14 dự án nhà ở xã hội độc lập nêu trên với 9.955 căn hộ đã đảm bảo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành giai đoạn 2025-2030.

Trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ hoàn thành thủ tục để khởi công 3 dự án gồm dự án Chung cư nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (quận Ngũ Hành Sơn), dự án 2 Khu KTX sinh viên tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng (tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) và Chung cư thu nhập thấp tại KDC An Trung 2 - Khối nhà A, B. Chung cư thu nhập thấp tại KDC Đại Địa Bảo - Khối nhà C (quận Sơn Trà).