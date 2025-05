Chứng khoán Châu Á kết thúc tuần tăng trưởng mạnh mẽ

Một bảng điện tử hiển thị các giao dịch ở Tokyo. Ảnh: Reuters.

Giá dầu đã ổn định sau khi lao dốc hơn 2% trong đêm qua do thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn tăng 1% nhờ triển vọng kinh tế toàn cầu sáng sủa hơn.

Tại châu Á, cổ phiếu Alibaba giảm mạnh 6,8% sau khi doanh thu quý của tập đoàn công nghệ này không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Trước đó, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba đã giảm 7,6% trong phiên giao dịch đêm.

Tuần qua là một tuần tích cực đối với thị trường chứng khoán toàn cầu, khi nhà đầu tư hoan nghênh việc Mỹ và Trung Quốc đình chiến thương mại – yếu tố từng khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu thận trọng khi bước vào cuối tuần.

Giới đầu tư đã quay lại bán đồng USD để tìm đến các đồng tiền trú ẩn an toàn trong phiên thứ Sáu, với USD giảm 0,4% so với yen Nhật và mất 0,3% so với franc Thụy Sĩ.

“Thị trường bước vào cuối tuần với ít rủi ro từ việc giữ vị thế mở so với tuần trước, khi không có cuộc đàm phán thương mại lớn hay các rủi ro quan trọng nào trong lịch” - nhà phân tích Kyle Rodda từ Capital.com nhận định. “Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, luôn tồn tại xu hướng phòng thủ nhẹ mỗi khi thị trường bước vào cuối tuần, bởi chỉ cần một bài đăng trên mạng xã hội là có thể gây bất ngờ tiêu cực vào phiên thứ Hai”.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1% xuống còn 613,4 điểm trong phiên thứ Sáu, nhưng vẫn đang hướng đến mức tăng hơn 3% trong cả tuần. Goldman Sachs vừa nâng mục tiêu 12 tháng cho chỉ số này từ 620 lên 660 điểm.

Chỉ số CSI300 của Trung Quốc giảm 0,2%, còn Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,6%.

Nikkei của Nhật Bản cũng mất 0,4% sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã suy giảm lần đầu tiên trong vòng một năm vào quý I, làm nổi bật sự mong manh của quá trình phục hồi – hiện đang bị đe dọa bởi chính sách thương mại từ Mỹ.

Hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 đều giảm 0,1% sau khi Phố Wall kết phiên với diễn biến trái chiều. Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu và chỉ số giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 4, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 56 điểm cơ bản trong năm nay.

Chứng khoán Mỹ kết phiên thứ Năm phân hóa, chỉ số Dow Jones tăng khoảng 0,67%.

Thông tin trên đã hỗ trợ thị trường trái phiếu phục hồi sau một tuần đầy biến động. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4,424% trong phiên thứ Sáu, sau khi đã giảm 7 điểm trong đêm qua và rời khỏi đỉnh một tháng.

Tính chung cả tuần, lợi suất này vẫn tăng 8 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm 2 điểm về mức 3,947%, sau khi đã mất 8 điểm trong phiên trước đó.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, hôm thứ Năm nói rằng các nhà hoạch định chính sách cảm thấy cần phải xem xét lại những yếu tố then chốt liên quan đến thị trường việc làm và lạm phát trong cách tiếp cận hiện tại của mình.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu ổn định. Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ nhích 0,1% lên 61,71 USD/thùng, còn dầu Brent tăng nhẹ lên 64,61 USD/thùng.

Về kim loại quý, giá vàng giảm 0,5% xuống còn 3.223 USD/ounce sau khi đã tăng mạnh 2% trong phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm 3%.