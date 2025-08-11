Trên bảng xếp hạng những loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu cao nhất Việt Nam năm 2024, xếp sau sầu riêng là thanh long với 435 triệu USD và chuối với 378,1 triệu USD, theo chuyên trang worldstopexports.com.

Mô tả về thị phần của chuối Việt Nam tại Nhật Bản, báo Nikkei Asia của Nhật cho biết chuối Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại các cửa hàng của Nhật Bản trong khi sự thống trị của chuối nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

Chuối Việt Nam (ảnh) đang mở rộng thị phần tại Nhật Bản. Ảnh: Thaco Agri

Nhật Bản và Việt Nam là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Vì vậy, thuế suất nhập khẩu của Nhật Bản đối với chuối Việt Nam hiện là 5,4%. Mức thuế này sẽ được giảm dần theo từng giai đoạn và được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2028.

Thống kê tại Nhật Bản cho thấy lượng xuất khẩu chuối Việt Nam tới Nhật năm 2024 đã tăng lên 33.000 tấn, gần gấp 14 lần so với năm 2019, thị phần nhập khẩu từ Việt Nam tới Nhật Bản đã tăng từ 0,2% lên 3,2%.

Riêng tháng 7/2025, lượng chuối Việt Nam xuất sang khu vực Tokyo tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, tờ báo của Nhật cho biết.

Dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chuối Việt Nam sang Nật là diễn biến đáng chú ý, và thị phần chuối Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào đã dần thu hẹp khoảng cách với những nước xuất khẩu lớn như Philippines và Ecuador.

Theo Nikkei Asia, một thương nhân tại chợ Ota ở thủ đô Tokyo cho biết ông lần đầu thấy chuối Việt Nam xuất hiện vào năm 2023, và từ đó số lượng thùng hàng từ Việt Nam được bày bán ngày càng thường xuyên.

Theo các công ty xuất nhập khẩu thương mại, yếu tố giúp chuối Việt Nam cạnh tranh là sự kết hợp giữa giá bán hợp lý và chất lượng ổn định. Chi phí canh tác ở Việt Nam thấp hơn so với Philippines và các nước xuất khẩu lớn khác. Việt Nam lại ở gần Nhật Bản hơn so với các nước ở Mỹ Latinh như Mexico và Ecuador, nhờ đó chi phí vận chuyển và logistics thấp hơn.

Chuối già Nam Mỹ của công ty Thaco Agri (Việt Nam) tại 1 siêu thị Nhật Bản. Nguồn: Thaco Agri

Điều kiện xuất khẩu chuối Việt Nam sang Nhật ngày càng thuận lợi hơn vì cả 2 nước đều là thành viên của CPTPP. Khi mức thuế nhập khẩu chuối Việt Nam vào Nhật Bản (hiện nay là 5,4%) trở về 0% vào năm 2028, chuối Việt Nam sẽ càng thêm lợi thế cạnh tranh về giá.

Ngược lại, các nguồn tin trong ngành dự đoán rằng thuế suất của Nhật đối với chuối từ Philippines sẽ tiếp tục dao động từ 8% đến 18% tùy theo mùa. Điều này có thể mang lại lợi thế hơn về giá cho chuối Việt Nam, theo đánh giá của Nikkei Asia.

Việt Nam hiện có khoảng 154.000 ha trồng chuối già Cavendish, chiếm khoảng 6,16% tổng diện tích chuối Cavendish toàn cầu với khoảng 2,5 triệu ha, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO).



Theo chuyên trang worldstopexports.com, giá trị xuất khẩu chuối của Việt Nam năm 2024 đạt 378,1 triệu USD, tương đương 2,5% tổng giá trị ngành chuối toàn cầu với 15,3 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ chín trong danh sách các quốc gia xuất khẩu chuối trên thế giới, trong khi ba nước dẫn đầu lần lượt là Ecuador (3,9 tỷ USD, chiếm 25,2%), Philippines (1,23 tỷ USD, chiếm 8,1%) và Columbia (xấp xỉ 1,23 tỷ USD, chiếm 8%). So với năm 2023, giá trị xuất khẩu ngành chuối năm 2024 của Việt Nam tăng 21,8%, xếp thứ tư trong số các quốc gia xuất khẩu chuối có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trên thế giới sau Ấn Độ, Colombia và Mexico.

