Cổ phiếu "đại gia phố núi" Đức Long Gia Lai lại giảm kịch sàn

Liên quan đến khoản nợ trái phiếu, trong báo cáo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây, Đức Long Gia Lai cho biết chỉ thanh toán được 45,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu có mã 30122017-01 trong khi thực tế số tiền phải trả cho trái chủ gồm gốc và lãi lần lượt là 117 tỷ đồng và 80 tỷ đồng trong năm 2023.

Nguyên nhân chậm trễ mà Tập đoàn đưa ra là do tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Cùng với lý do như trên, hồi năm 2022, Đức Long Gia Lai cũng chỉ thanh toán được 5 tỷ đồng tiền gốc.