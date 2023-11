Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (15/11): Giải ngân ở các nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, điện, vận tải biển

15/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/11, nhờ lực cầu cổ phiếu gia tăng trong nửa cuối phiên chiều đã giúp thị trường tăng điểm mạnh. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 9,66 điểm, tương đương 0,88%, lên 1.109,73 điểm.

Rổ VN30 có đến 25 mã tăng giá như MWG (+3,8%), SHB (+3,6%), STB (+2,6%), BID (+2,1%), VIB (+2,1%)… Ngược lại, chỉ có 5 giảm giá: VHM (-0,8%), HPG (-0,7%), POW (-0,4%), HDB (-0,3%), VJC (-0,2%).

Về giao dịch của khối ngoại, phiên này cũng là phiên thứ 6 liên tiếp các nhà đầu tư ngoại bán ròng trên sàn HoSE với giá trị 334 tỷ đồng, tập trung ở các mã cổ phiếu VNM, MWG, VHM, HPG...

Cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được khuyến nghị mua vào. Ảnh: Vietcombank

Xu hướng tăng còn diễn ra, nhà đầu tư chọn chiến lược gì?

Phiên giao dịch hôm nay (15/11), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, việc hình thành mẫu nến doji tăng điểm về cuối phiên 14/11 cho thấy sự phản ứng của phe bán khi chỉ số VN-Index tiếp cận kháng cự MA200 ngày vẫn tương đối mạnh mẽ, mặc dù chỉ số có sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong kịch bản vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1.085 (+/-5) điểm, tương ứng với đường MA10 được giữ vững, VN-Index sẽ có cơ hội mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn và hướng lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.145 (+/-5) điểm.

"Nhà đầu tư tiếp tục trải bán nếu chỉ số có nhịp hồi phục, một lần nữa quay lên tiếp cận các vùng kháng cự", chuyên gia KBSV khuyến nghị.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam thì nhấn mạnh, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức Tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới.

Trong khi đó, Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì nhận định khả năng rung lắc vẫn còn có thể tiếp diễn trong phiên tới. Tuy nhiên, CSI vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tận dụng nhịp chỉnh để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở những mã đang có lợi nhuận.

Chứng khoán Rồng Việt ( VDSC) thì dự báo diễn biến giằng co sẽ tiếp tục tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Tuy nhiên, do áp lực cung cổ phiếu đang hiện hữu nên nhà đầu tư cần chậm lại để quan sát cung - cầu, tạm thời không nên mua đuổi theo các cổ phiếu đã tăng giá mạnh, có thể tranh thủ khả năng tăng điểm của thị trường để chốt lời hoặc cơ cấu lại danh mục.

Cổ phiếu HDB của HDBank được khuyến nghị mua với giá mục tiêu 22.700 đồng/CP. Ảnh: HDBank

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới để có thể kịp thời cơ cấu lại danh mục nếu bất ngờ gia tăng mức độ biến động.

Trong trường hợp chỉ số VN-Index kiểm tra khu vực hỗ trợ ngắn hạn quanh 1/090 +/- 10 điểm thì có thể là cơ hội tốt để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn.

Ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục xu hướng đi lên hướng đến các vùng cao hơn thì nhà đầu tư cũng nên tạm thời hạn chế mua đuổi các mã đang tăng nóng, mà có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân ở các nhóm ngành dẫn dắt trong những phiên gần đây như ngân hàng, dầu khí hoặc những nhóm ngành chưa tăng nhiều so với phần còn lại của thị trường như điện, vận tải biển.

Chọn lọc mã chứng khoán nào?

Phiên giao dịch hôm nay (15/11), Chứng khoán Phú Hưng (PHS) dành khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Điểm nhấn đầu tư: Vietcombank đang thực hiện chào bán riêng lẻ 6,5% Vốn điều lệ cho nhà đầu tư tổ chức. Việc chào bán nhắm đến nhà đầu tư tổ chức được thực hiện từ quý II/2023 đến hết quý II/2024, kỳ vọng sẽ mang về cho VCB 1,2 tỷ USD, và góp phần cải thiện tỷ lệ CAR thêm 150-200 bps.



Liên tục cải thiện về công nghệ hỗ trợ VCB thực hiện chiến lược bán lẻ và tiếp cân tập khách gen Z. Các chính sách và sản phẩm của VCB gần đây như VCB Vibe, thanh toán Contactless, liên kết các ví Apply Pay, Google Pay,… cho thấy VCB liên tục thay đổi và cập nhật nhằm bắt kịp xu hướng hiện đại.

Chất lượng tài sản vượt trội nhờ hoạt động cho vay thận trọng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ Nợ xấu của VCB đạt 1,21%, tăng 53 bps so với cuối năm 2022, thuộc top 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VCB giữ vị trí quán quân toàn ngành, đạt 270,1%.

PHS ước tính NIM của VCB trong năm 2024 đạt 3,61%, tăng 14 bps so với cuối năm 2023. Sang năm 2024, PHS kỳ vọng áp lực nợ xấu sẽ gia tăng do Thông tư 02/2023/TT-NHNN hết hiệu lực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng nợ xấu. Qua đó, PHS dự phóng tỷ lệ nợ xấu năm 2024 đạt 1,10% và chi phí trích lập dự phòng năm 2024 của VCB là 16.100 tỷ đồng (+21%YoY). Do đó, PHS ước tính lợi nhuận sau thuế của VCB năm 2024 là 37.497 tỷ đồng (12,6%YoY).



Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (Residual Income) và P/B, PHS xác định giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu VCB là 87.300 đồng/CP và khuyến nghị giữ đối với cổ phiếu VCB.

Rủi ro: (1) Rủi ro lãi suất; (2) Rủi ro nợ xấu; (3) Rủi ro cạnh tranh; (4) Rủi ro lạm phát; (5) Rủi ro suy thoái kinh tế.

Chứng khoán MB (MBS) thì khuyến nghị mua cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với giá mục tiêu 22.700 đồng/CP.

Trong quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của HDBank tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 2.480 tỷ đồng nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 29% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.727 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 74% kế hoạch cả năm 2023 theo dự phóng của MBS.

MBS kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của HDBank sẽ tăng lần lượt 15% và 24% trong năm 2023 và 2024, nhờ tăng trưởng tín dụng và biên lãi ròng ổn định trước áp lực từ việc gia tăng trích lập dự phòng.

Do vậy, MBS khuyến nghị mua cổ phiếu HDB với giá mục tiêu 22.700 đồng/CP.