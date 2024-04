Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (2/4): "Sóng" cổ phiếu ngân hàng vẫn hấp dẫn?

02/04/2024 6:11 AM (GMT+7)

Kết phiên giao dịch hôm qua (1/4), VN-Index đóng cửa tại 1.281,52 điểm giảm 2,57 điểm (-0,20%) và tạo thành một cây nến doji ngay vùng hỗ trợ 1.270 – 1.280 điểm. Thanh khoản trong phiên đạt giá trị 26,086 tỷ đồng được giao dịch, cao hơn 3% so với phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn so với trung bình của 10 phiên gần nhất.

Dòng tiền có xu hướng chốt lời trên diện rộng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, hóa chất, bán lẻ. Trái lại, nhóm bất động sản là điểm sáng trong phiên khi dòng tiền tham gia tích cực.

Tuy nhiên, khối ngoại mở đầu quý II/2024 bằng phiên bán ròng trên diện rộng với giá trị 725 tỷ đồng. Trong đó MSN, SSI, VNM là những cổ phiếu bị bán mạnh nhất với mức giá trị giao dịch ròng lần lượt là -248,11 tỷ, - 170,15 tỷ và -159,27 tỷ. Ngược lại, khối này quay lại mua ròng mạnh ở DIG với giá trị 165,77 tỷ đồng.

Nhiều công ty chứng khoán vẫn định giá hấp dẫn cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: HDBank





Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc

Phiên giao dịch hôm nay (2/4), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc do phe mua phần nào vẫn thể hiện sự bị động hơn và rủi ro xuất hiện những phiên phân phối lớn vẫn cần được chú ý nếu chỉ số xuất hiện những phiên bulltrap mạnh.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn.

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) thì đánh giá, điểm sáng trong phiên giao dịch hôm qua (1/4) đến từ nhóm bất động sản ngược dòng thị trường. Nhóm chứng khoán vốn khá nhạy với xu hướng thị trường cũng hồi phục ấn tượng trong phiên chiều.

Mặt khác, áp lực bán phiên này ở mức không quá lớn, thanh khoản vẫn dưới mức trung bình 20 phiên giao dịch. Nhiều khả năng thị trường sẽ sideway quanh mức 1.260-1.290 điểm trước khi có thể bứt phá xa hơn.

"Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm VN-Index sẽ tiến tới kháng cự 1.317-1.325 điểm trong các tuần tới và vẫn ưu tiên vị thế mua khi thị trường rung lắc", chuyên gia CSI dự báo.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thì kỳ vọng vào việc VN-Index có thể tạo nền giá quanh vùng hỗ trợ 1.270 điểm này để lấy động lực, vượt lên các vùng giá cao hơn và tiếp tục xu hướng tăng trong trung hạn.

Nhà đầu tư có thể tận dụng vùng hỗ trợ này để thay đổi danh mục. Mua khi giá chạm về vùng 1.270 điểm và bán khi giá chạm mức cao hơn.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư nên tiến hành chốt lời các mã cổ phiếu đã ghi nhận nhịp tăng tốt thời điểm qua, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý dưới 60% để có thể quản trị tối đa rủi ro ngắn hạn.

Thêm vào đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với nhóm ngành cho dấu hiệu thu hút dòng tiền ổn định như bất động sản, chứng khoán.

Mã cổ phiếu nào đáng chú ý?

Phiên hôm nay, Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan với một loạt cổ phiếu ngân hàng gồm HDB, VIB và VCB.

Theo MBS, những diễn biến hết sức tích cực của toàn ngành ngân hàng trong những tháng đầu năm đã khiến định giá của toàn ngành tăng lên đáng kể so với lịch sử. Mức P/B toàn ngành hiện tại đạt 1,66, cao hơn 6,7% so với trung bình 1 năm, nhưng vẫn thấp hơn 8,7% so với trung bình 3 năm.

MBS cho rằng những ngân hàng có những đặc điểm sau sẽ có được kết quả kinh doanh khả quan hơn so với toàn ngành.

Thứ nhất, NIM có thể chống chọi được sự bào mòn do hoạt động cắt giảm lãi suất cho vay nhằm cạnh tranh tăng trưởng tín dụng. Những ngân hàng được kỳ vọng sẽ có NIM bền vững nên là những ngân hàng có chi phí vốn thấp và ưu thế về CASA (như VCB, TCB, MBB…).

Thứ hai, những ngân hàng có mảng tín dụng tăng trưởng tốt và ổn định nhờ có tệp khách hàng riêng (như HDB, TCB…).

Cuối cùng, MBS cho rằng những ngân hàng có chất lượng tài sản cải thiện mạnh mẽ cùng gia tăng trích lập lớn trong năm 2023 sẽ giảm được áp lực trích lập trong năm 2024, từ đó giúp lợi nhuận sau thuế gia tăng đáng kể hơn so với toàn ngành (VIB, TCB CTG…).

"HDB, VIB và VCB được kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn so với ngành. Do đó, chúng tôi chọn cổ phiếu HDB, VIB và VCB", chuyên gia của MBS khuyến nghị.

Ngoài các mã cổ phiếu ngân hàng kể trên, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng khuyến nghị mua cổ phiếu STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Giá hiện tại của STB là 31.400 đồng và giá mục tiêu của cổ phiếu này là 36.400 đồng.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá của cổ phiếu STB chính thức đóng cửa trên các đường trung bình 10 và 20 phiên giao dịch (MA10 và MA20) trong vùng tích luỹ 30.000 - 32.000 đồng.

Đồ thị giá phản ánh dòng tiền lớn tham gia bất ngờ tại cuối phiên giao dịch ngày 28-3, thể hiện tín hiệu tích cực ngắn hạn. Cổ phiếu đang bước vào nhịp tăng mạnh ngắn hạn.

Những yếu tố kỹ thuật đều tích cực trong ngắn hạn nên VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân tại vùng tích lũy quanh khu vực 31.500 - 32.000 đồng.