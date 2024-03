Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (20/3): Nhà đầu tư đang thận trọng, có nên giải ngân lúc này?

20/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

20/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch hôm qua (19/3), VN-Index giằng co trong vùng 1.240 – 1.250 cả ngày và kết phiên tại mốc 1.242,46 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,22%, dừng tại 236,15 điểm. Chỉ riêng chỉ số sàn UPCoM đóng cửa tăng nhẹ.

Tổng quan, VN-Index có phiên giảm thứ tư liên tiếp. Khối lượng giao dịch sụt giảm xuống dưới mức bình quân 10 và 20 phiên, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu thận trọng. Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu và VN-Index có thể suy giảm về hỗ trợ quanh 1.200 – 1.220 điểm.



Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua với cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HoSE: PVD)

Thị trường sẽ tiếp tục ở trạng thái thăm dò

Phiên giao dịch hôm nay (20/3), Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, diễn biến giằng co mạnh của chỉ số cùng với thanh khoản sụt giảm nhiều trong phiên hôm qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng. Về ngắn hạn, thị trường có thể sẽ chứng kiến sự giằng co của chỉ số VN-Index quanh vùng 1.245-1.250.

Nếu vượt qua mốc này, chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định vùng kháng cự 1.270 điểm. Ngược lại, nếu lực bán của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức trong nước tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tâm lý tiêu cực có thể sẽ lan tỏa đến nhóm nhà đầu tư cá nhân, từ đó kéo điểm số về vùng hỗ trợ gần là 1.230-1.235.

Về trung và dài hạn, điểm tích cực trong thời gian gần đây là thanh khoản thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ, và đây có lẽ sẽ là yếu tố thúc đẩy up trend của thị trường. Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm, các giải pháp tháo gỡ thị trường BĐS đang được xem xét, bối cảnh kinh tế năm 2024 đang dần khởi sắc… sẽ tạo môi trường thuận lợi cho nắm giữ tài sản là cổ phiếu.

Chỉ số P/E của VNIndex hiện tại là 14,35 lần, trung bình trong quá khứ dao động quanh 12-17 lần. Định giá PB đang ở mức 1,8 lần, thấp hơn nhiều so với trung bình 2,1 lần.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì dự báo thị trường sẽ tiếp tục ở trạng thái thăm dò, dao động quanh vùng 1.235 - 1.255 điểm. Tín hiệu cung cầu tại vùng thăm dò này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến diễn biến tiếp theo của thị trường.

"Nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường. Hiện tại, nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ, tuy nhiên nên cân nhắc chốt lời các cổ phiếu đang có động thái thận trọng tại vùng kháng cự", chuyên gia của VDSC khuyến nghị.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM)

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng và cân nhắc chốt lời đối với những cổ phiếu tiếp tục cho dấu hiệu suy yếu tại vùng đỉnh hoặc đã giảm dưới khu vực hỗ trợ. Bên cạnh đó, tận dụng những phiên rung lắc tích lũy để gia tăng tỷ trọng các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, thép, chứng khoán ở vùng giá tốt.

Chọn mã cổ phiếu nào?

Phiên hôm nay, Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua với cổ phiếu PVD của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HoSE: PVD).

Cụ thể, Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị giá mục tiêu mới của PVD là 38.400 đồng/CP, tăng 13% so với giá mục tiêu trước do (i) Điều chỉnh tăng lợi nhuận 8% do tăng giá cho thuê 2024 thêm 5% đạt mức 109,500 USD/ngày (ii) Sử dụng phương pháp định giá PE kết hợp DCF cho PVD với tỷ trọng 50%/50%.

BSC sử dụng phương pháp PE thay cho PB do kỳ vọng hoạt động cho thuê giàn của PVD bước vào chu kỳ tăng trưởng với mức tăng lợi nhuận 2024F/25 đạt 72%/36%.

BSC dự báo năm 2024, doanh thu thuần của PVD đạt 7.908 tỷ đồng (tăng 36% so với năm trước), và lợi nhuận sau thuế đạt 952 tỷ đồng (tăng trưởng 76%), EPS FW là 1.530 đồng/CP.

Trong năm 2024, 5/6 giàn của PVD đều đảm bảo việc làm đến hết năm, chủ yếu tại thị trường Malaysia và Indonesia. Hợp đồng các dự án dầu khí trong nước kỳ vọng đến từ năm 2025.

Giá thuê giàn của PVD kỳ vọng đạt 109.500 USD/ngày (tăng trưởng 40%) do xu hướng tăng giá thuê trong khu vực Đông Nam Á. Đối với giá thuê giàn TAD và giàn đất liền, BSC kỳ vọng không có thay đổi nhiều.

PVD có kế hoạch đầu tư giàn khoan mới với chi phí 90 triệu USD và thời gian hoàn vốn kỳ vọng từ 3 đến 4 năm.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM).



Theo KBSV, dự báo tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 của Vinhomes đạt 89 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với năm trước), phần lớn đến từ dự án Ocean Park 2,3 và hai dự án mới được mở bán trong năm 2024 là Vũ Yên và Wonder Park.

Vinhomes duy trì vị thế hàng đầu nhờ quỹ đất rộng lớn và khả năng triển khai dự án mạnh. Định giá hấp dẫn với P/B 2024fw là 0.8x, dưới đường -1std của trung bình P/B 5 năm của VHM.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, KBSV tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Vinhomes với giá mục tiêu là 69.000 đồng/CP, cao hơn 64% so với giá đóng cửa ngày 19/03/2024.