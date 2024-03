Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/3): VN-Index sẽ giằng co quanh vùng 1.245 - 1.250 điểm, chiến lược đầu tư thế nào?

19/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch hôm qua (18/3), VN-Index liên tục "rơi điểm", có thời điểm thị trường lao dốc mạnh tới hơn 41 điểm, xuống 1.220 điểm, với gần 800 mã cổ phiếu giảm mạnh. Gần sát giờ đóng cửa, lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đà giảm còn 1.243,56 điểm (-20,22 điểm); trong khi HNX-Index giảm 2,86 điểm còn 236,68 điểm và UPCoM-Index giảm 1,03 điểm về 90,32 điểm.

Thị trường đỏ rực với thanh khoản kỷ lục gần 48.000 tỷ đồng, riêng sàn HoSE giá trị giao dịch lên mức kỷ lục hơn 43.000 tỷ đồng với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu được sang tay. Nhìn chung, trong phiên giao dịch này, chỉ số VN-Index mặc dù giảm tương đối trong phiên sáng, tuy nhiên thị trường đã nỗ lực rút chân đáng kể khi đóng cửa tại mốc 1.243 điểm.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu AGG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia. Ảnh: AGG





Đã tới thời điểm mua vào hay chưa?

Thị trường chứng khoán bất ngờ giảm mạnh cùng thanh khoản kỷ lục trong phiên hôm qua mở ra nhiều cơ hội để mua mới loạt cổ phiếu trong thời gian tới. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán vẫn đưa ra góc nhìn khá thận trọng cho nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay (19/3).

Theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), phiên hôm qua thanh khoản thị trường đạt mức kỷ lục từ đầu năm 2024, vượt 63,3% trung bình 20 phiên giao dịch cho thấy áp lực bán là rất lớn.

Mặc dù hồi phục hơn 20 điểm trong phiên chiều, tuy nhiên, quan điểm của CSI là xu hướng hiện tại vẫn đang nghiêng về sự điều chỉnh, nên tạm thời chúng ta ưu tiên vị thế quan sát, tiếp tục kiên nhẫn chờ ngưỡng hỗ trợ 1.180-1.200 điểm để xác định lại xu hướng trong ngắn hạn.

"Vì vậy ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cần kiên nhẫn, chưa vội vàng mở vị thế mua quay trở lại và chỉ ưu tiên vị thế quan sát", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì đánh giá, phiên giao dịch hôm qua là một trong những phiên có giá trị và khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử với góc nhìn tổng thể nghiêng về chiều hướng phân phối.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục về cuối phiên lại phần nào cho thấy lực cầu vẫn có sự chủ động nhất định trong việc tích lũy ở vùng giá thấp và cũng nhờ vậy, nguy cơ xác lập mô hình 2 đỉnh đã được giảm bớt.

Theo KBSV, mặc dù diễn biến rung lắc điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn trong một vài phiên tới, xu hướng tăng điểm của VN-Index kỳ vọng sẽ được duy trì với vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại quanh 1.215 (+/-10) điểm.

"Nhà đầu tư nên trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ", chuyên gia KBSV, khuyến nghị.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) thì khuyến nghị cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy (HoSE: TCH). Ảnh: TCH

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng và không nên hoảng loạn bán đuổi cổ phiếu ở những phiên rung lắc mạnh như phiên hôm qua (18/3).

Theo đó, các nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội để giải ngân cổ phiếu thuộc nhóm ngành vẫn đang thu hút dòng tiền ổn định và giữ vững được vùng hỗ trợ như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu AGG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG).

Theo VCBS, trong giai đoạn 2024 – nửa đầu năm 2025, An Gia sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao và ghi nhận doanh thu đối với các sản phẩm còn lại tại dự án West Gate (Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, hiệu quả lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng BĐS của AGG dự báo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ mặt bằng giá bán cao hơn.

Dự án The Gió (Dĩ An, Bình Dương) hiện đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý và dự kiến đưa vào kinh doanh sau khi tính toán xong tiền sử dụng đất cần nộp bổ sung. Chúng tôi đánh giá The Gió sẽ mang lại hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu và là nguồn đóng góp chủ đạo đến kết quả kinh doanh của AGG trong giai đoạn 2025 – 2027.

Bên cạnh việc triển khai The Gió, trong giai đoạn 2024 – 2025 AGG dự kiến đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (BC27 và BC3.2), theo đó hưởng lợi từ mật độ dân cư và mặt bằng giá bán đã được xác lập bởi West Gate.

Trong giai đoạn 2024 – 2026, VCBS đánh giá hoạt động triển khai, bán hàng của AGG sẽ sôi nổi hơn khi thị trường dần hồi phục và doanh nghiệp chủ trương khởi động lại hoạt động M&A, xúc tiến hoàn thiện pháp lý các dự án BĐS.

Từ các cơ sở trên, VCBS đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AGG với mức định giá hợp lý là 28.760 đồng/CP.

Trong khi đó, Chứng khoán Agribank (Agriseco) thì khuyến nghị cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy (HoSE: TCH).

Theo Agriseco, TCH có tiềm năng tăng trưởng trong các năm tới nhờ sở hữu quỹ đất lớn giá vốn thấp và tình hình tài chính lành mạnh, duy trì cổ tức đều đặn 10 – 15% mỗi năm.

Hiện tại, Tài chính Hoàng Huy đang tiếp tục chiến lược mở rộng quỹ đất quy mô gần 150ha tập trung tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, bao gồm các khu đô thị Đỗ Mười, Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy New City. Các dự án BĐS của TCH dự kiến sẽ triển khai xây dựng từ năm 2024 và kỳ vọng sẽ được hưởng lợi về giá bán và tỷ lệ hấp thụ trong giai đoạn 3-5 năm tới nhờ tiềm năng hồi phục sớm và dư địa phát triển dài hạn của thị trường BĐS Hải Phòng.

Trong năm 2024, Công ty Chứng khoán Agribank kỳ vọng KQKD của doanh nghiệp sẽ tăng tốt nhờ TCH bắt đầu bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Hoàng Huy Commerce – tòa H1 và nhà ở xã hội Hoàng Huy New City.

Ngoài ra, AGR cũng đánh giá TCH có tình hình tài chính an toàn khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức thấp và tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 5-15% đều đặn hàng năm.

Từ những cơ sở trên, Chứng khoán Agribank dự báo với tình hình kinh doanh tăng trưởng và tài chính ổn định, TCH sẽ tiếp tục trả cổ tức tiền mặt từ 10 – 15% trong thời gian tới.

Hiện tại, cổ phiếu TCH hiện đang được giao dịch với định giá P/B 0,7x lần, thấp hơn bình quân ngành (1,4x lần). Do đó, Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu TCH với giá mục tiêu 16.000 đồng/cp, kỳ vọng sinh lời 12,6% so với giá đóng cửa hôm nay.