Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đang hoạt động bằng “lá phổi” của TKV nhiều năm

Công ty con của MVB liên tục trúng các gói thầu lớn của TKV

Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh vật tư và Chế tạo bình áp lực. Đơn vị này thực hiện vai trò sản xuất gia công sản phẩm cơ khí, thiết bị áp lực, sản xuất phụ kiện hầm lò, sửa chữa xe cơ giới mỏ, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa để phục vụ khai thác cho các đơn vị trong và ngoài TKV.

Ngày 30/7/2004, APL được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 69/2004-QĐ-BCN. Hiện tại, công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 16/12/2017.

Mặc dù đã được hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuy nhiên, theo các chỉ số tài chính, doanh nghiệp này vẫn có sự phụ thuộc nhất định vào TKV. Cụ thể, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của APL cho thấy, vốn điều lệ của công ty ở mức 12 tỷ đồng.

Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI "trúng " các gói thầu ngành than tại Quảng Ninh thời gian qua.

Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (HNX: MVB) chiếm tới 6,1 tỷ đồng (51%), vốn góp của các đối tượng khác là 5,8 tỷ đồng. Quá trình hoạt động kinh doanh, đa phần doanh thu của APL đến từ những gói thầu do các thành viên của TKV làm chủ đầu tư.

Điển hình, gần đây, APL trong vai trò liên danh chính đã trúng Gói thầu số 2 Hệ thống bơm thoát nước và Trạm phát điện, phân phối điện 6kV thuộc Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV Nguyễn Mạnh Toán ký ngày 6/6/2025, APL cùng Công ty CP Cơ điện Quảng Ninh và Tập đoàn SEIKI đã trúng gói thầu trên với giá gần 59 tỷ đồng.

Liên danh kể trên trúng gói thầu số 2 mà không gặp bất cứ sự cạnh tranh nào khi là nhà thầu duy nhất tham dự. Đồng thời, giá liên danh này trúng thầu cũng ở mức khá “sát” khi chỉ thấp hơn dự toán khoảng 137 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước khoảng 0,2%).

Không chỉ thương vụ trên, APL trong vai trò độc lập và liên danh cũng đã “một mình, một chợ” trúng nhiều gói thầu do các thành viên của TKV làm chủ đầu tư. Điển hình như Gói thầu số 10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước, khí phục vụ sản xuất, thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất mặt bằng +25 mỏ Khe Chàm III.

Liên danh APL - Công ty TNHH Thiết bị và Công nghiệp An Phát đã trúng gói thầu do Công ty Than Khe Chàm – TKV làm chủ đầu tư với giá 78,3 tỷ đồng, thấp hơn dự toán khoảng 250 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 0,3%).

Theo đó, liên danh này sẽ cung cấp các sản phẩm như máy nén khí cố định, tủ biến tần trung thế 6KV-800KW, bình đun nước nóng...; cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống phát điện chạy nhiên liệu dầu Diesel và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sản xuất cho Công ty Than Khe Chàm - TKV.

Bên cạnh các thương vụ trên, APL là nhà thầu “quen” của rất nhiều dự án do các đơn vị như Công ty Than Hạ Long - TKV, Công ty Than Quang Hanh – TKV,… làm chủ đầu tư.

Các số liệu, báo cáo tài chính cho thấy doanh thu hàng năm của doanh nghiệp này đa phần đến từ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (khoảng 80%).

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI trong vai trò độc lập và liên danh đã tham gia 166 gói thầu. Trong đó, APL trúng 128 gói, trượt 31, 5 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, các thương vụ đa số tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh với 115 gói thầu.

Doanh thu – lợi nhuận “khập khiễng”, nợ ngắn hạn vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm 30/12, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 2024 của APL đạt 492,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của đơn vị này chỉ đạt 33,5 tỷ đồng, nguyên nhân là do giá vốn chiếm tới 458,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận cơ bản sau khi đóng thuế của APL ở mức 2 tỷ đồng (khoảng 0,4% tổng doanh thu), thấp hơn cùng kỳ năm 2023 khoảng 600 triệu đồng. Trong những năm gần đây, APL duy trì khoản lợi nhuận này khá “ổn định” ở mức khoảng 2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong các năm 2021, 2022, doanh thu thuần của đơn vị này lần lượt ở mức 423 và 530 tỷ đồng. Kịch bản tài chính quen thuộc khi giá vốn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, qua đó, lợi nhuận sau thuế lần lượt ở các ngưỡng 2,2 và 2 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tổng cộng nguồn vốn của APL trong khoảng 5 năm trở lại đây luôn duy trì ở mức trên 100 tỷ đồng, điểm đáng chú ý, đa phần trong đó là khoản nợ ngắn hạn.

Nguồn vốn kinh doanh của APL chủ yếu duy trì bằng các khoản vay ngắn hạn.

Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2024, tổng cộng nguồn vốn của APL ở mức 139 tỷ đồng (giảm 24 tỷ so với chỉ số đầu năm). Nợ phải trả của đơn vị này là 122,4 tỷ đồng (chiếm 87,7% vốn chủ), trong đó, đa phần là nợ ngắn hạn ở mức 113 tỷ (92,6% tổng nợ).

Tổng số nợ trên gấp hơn 7 lần vốn chủ sở hữu của APL (16,6 tỷ đồng). Trong thời gian gần đây, tình trạng này không mới khi vào các năm 2022, 2023, tổng nợ phải trả của APL lần lượt là 157,5 và 146 tỷ đồng, vượt vốn chủ nhiều lần.

Thậm chí, trong nhiều năm trở lại đây, các khoản nợ của APL 100% là nợ ngắn hạn. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu có thể đem lại cái nhìn khái quát về “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp.

Trên thực tế, nếu nợ phải trả, đặc biệt là các khoản ngắn hạn chiếm quá nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có.

Theo các chuyên gia tài chính: Điều này dấy lên nhiều "rủi ro" trong hoạt động tài chính, đặc biệt, đối với các nguồn vốn vay có lãi suất cao. Việc xây dựng cấu trúc tài chính không để khoản vay vượt quá cao với vốn chủ sở hữu được hiểu như một sự “đảm bảo” tránh cho doanh nghiệp không rơi vào tình trạng “vỡ nợ”.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, APL đặt mục tiêu trong năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài Tập đoàn TKV. Tuy nhiên, mục tiêu doanh thu tối thiểu được đặt ra khá “khiêm tốn”, chỉ ở mức 335 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng doanh thu năm 2024 (492,3 tỷ đồng).