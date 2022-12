Xây nhà ga T3, nâng năng lực phục vụ của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải hạ tầng

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất đang khai thác với một nhà ga hành khách quốc tế và một nhà ga hành khách quốc nội. Trong đó, nhà ga hành khách quốc nội sau nhiều lần cải tạo, mở rộng có năng lực phục vụ theo thiết kế là 15 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên, với hơn 26 triệu hành khách quốc nội/năm hiện đang khai thác, nhà ga đang quá tải hơn 1,7 lần so với thiết kế; với đường giao thông kết nối gánh chịu lượng phương tiện rất lớn vào ra cảng (chiếm 17%) và phương tiện đi qua, không vào cảng (chiếm 83%).

Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất có tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Ảnh: H.T

Hơn 2 năm kể từ khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức được khởi công. Theo (ACV, đơn vị chủ đầu tư) dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gồm 3 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%).

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có năng lực phục vụ 20 triệu hành khách/năm. Dự án giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến thi công trong 24 tháng, sẽ hoàn thành và vận hành thử vào cuối năm 2024, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Trong đó, hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, nhà ga T3 được thiết kế 8 cửa kiểm soát an ninh và 1 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Trước đó, Hội đồng thẩm định chọn kiến trúc ga T3 từ ý tưởng áo dài truyền thống - một trong biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Nhà ga có lớp mái cong, trải dài đến vườn trung tâm của công trình phức hợp thương mại, văn phòng.

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có năng lực phục vụ 20 triệu hành khách/năm. Ảnh: H.T



Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi kết nối nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn 130.000 m2. Hệ thống đường tầng trên cao ở 2 cao trình nhà ga gồm: tầng 2 có quy mô từ 2-3 làn xe, chiều rộng mỗi làn 3,5m; tầng 3 có quy mô từ 2-5 làn xe, chiều rộng mỗi làn 3,5m.

Giảm tải cho 2 nhà ga hiện hữu tại Tân Sơn Nhất

Được biết, dự án ga T3 được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư hai năm trước, nhằm nâng năng lực khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu. Công trình dự tính khởi công năm 2021, song chưa triển khai do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giao đất quốc phòng, đổi mục đích sử dụng đất...

Ông Nguyễn Bách Tùng - Phó cục trưởng Cục quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Giao thông Vận tải - cho biết: để nâng năng lực phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm, cần đầu tư đồng bộ các công trình cùng với nhà ga T3 như khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ), hệ thống giao thông kết nối sân bay với hệ thống giao thông của TP.HCM và một số công trình phụ trợ khác theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện dự án nâng cấp đường băng, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất để nâng cao năng lực khai thác sân bay này, đảm bảo năng lực khai thác 50 triệu khách/năm theo quy hoạch.

Đến nay đường băng 25R/27L và hệ thống đường lăn song song đã được nâng cấp đồng bộ. Đặc biệt là việc mở được đường lăn song song thứ hai mang tên đường lăn S (trước đây mang tên W11A) trước cửa nhà ga T3 và xây thêm hai đường lăn thoát nhanh P2 và P4.

Với đường lăn S đã xây dựng xong, ông Tùng cho biết đơn vị thi công cũng đã hoàn thành đập bỏ 12 ụ bê tông xây từ những năm 1960 (dùng làm nơi trú ẩn cho máy bay quân sự) nằm trong vị trí xây dựng mương thoát nước và dải lăn của đường lăn S. Dịp Tết dương lịch 2023 sẽ khai thác đường lăn S, góp phần giúp sân bay Tân Sơn Nhất thuận lợi hơn.

Về sân đỗ, cần rà soát mở rộng sân đỗ để có đủ 106 vị trí đỗ máy bay theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm khai thác đồng bộ với nhà ga và đường băng, đường lăn (hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất có 80 vị trí đỗ máy bay khai thác thương mại và 26 vị trí đỗ tạm trên đường lăn).

Nhà ga T3 nhằm nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm. Ảnh: H.T

Với tiến độ xây dựng nhà ga T3 trong 24 tháng, khi so sánh với nhà ga sân bay Đà Nẵng (10 triệu khách/năm), Cam Ranh (6,65 triệu khách/năm) trong 24 tháng, ông Tùng nhận định có thể đạt được tiến độ này vì quãng thời gian này đủ để xây dựng nhà ga có hơn 100.000m2 sàn (tổng diện tích 112.500m2 sàn xây dựng nhà ga T3 ).

Ngoài ra, khu vực phục vụ mặt đất cũng phải cải tạo nhà ga hành khách T1, T2 hiện tại đáp ứng phục vụ khoảng 30 triệu hành khách/năm, đồng thời xây thêm nhà ga hành khách T3 ở phía Nam với năng lực đáp ứng đến 20 triệu hành khách/năm để nâng tổng năng lực phục vụ của toàn bộ Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách/năm.

Đại diện chủ đầu tư nhà ga T3 cho biết, về cơ bản, hiện các thủ tục về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, diện tích đất cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến đến tháng 3/2023, công tác thi công cọc móng, nền móng, đáy hầm công trình sẽ hoàn thành.