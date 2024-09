Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 3 TP.HCM

Còn tại gói thầu XL3 thi công đường trên cao (đoạn qua TP.Thủ Đức), nhiều trụ đã hoàn thành thân, xà mũ, chuẩn bị lao dầm trong thời gian tới. Ghi nhận trên công trường, các nhà thầu đang tăng tốc thi công hạng mục cầu, hầm trên tuyến, xử lý đất yếu bằng cách đào thay đất đóng cừ tràm, cọc đất gia cố xi măng và thi công bấc thấm. Gói thầu LX3 do Công ty TNHH tập đoàn Định An, Công ty cổ phần xây dựng cầu 75, Công ty cổ phần Tổng Công ty cơ khí xây dựng Thăng Long, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Yên, Công ty cổ phần Phúc Thành An thực hiện.