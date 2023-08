Đề xuất trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu từ 75 tuổi

Lô 100 container loại 20 feet do Hòa Phát sản xuất đã được bán cho khách hàng là Công ty TNHH New Way Lines. Đây là lô container đầu tiên mà doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long xuất ra thị trường sau 2 năm đầu tư nhà máy sản xuất vỏ container tại Bà Rịa – Vũng Tàu.