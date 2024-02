Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) vẫn được biết đến là ngày người dân mua vàng lớn nhất trong năm để cầu cho năm mới làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc thịnh vượng. Với quan niệm đó, ngày vía Thần Tài không chỉ những người kinh doanh mới mua vàng mà nhiều người dân cũng đổ xô đi mua vàng trong ngày này.

Ngày vía Thần Tài năm 2024: Phố vàng Trần Nhân người xếp hàng chờ mua vàng từ 3h30

Trái với những ngày thường các cửa hàng kinh doanh vàng bạc sẽ mở cửa lúc 8h, còn ngày vía Thần Tài, nắm bắt nhu cầu người dân nên từ 6h30, các cửa hàng đã bắt đầu giao dịch. Trước giờ giao dịch, như thông lệ hàng năm, lượng người xếp hàng dài để chờ lấy số thứ tự mua vàng, nhưng năm nay lượng khách hàng diễn biến khác hơn.

Giờ sớm lác đác khách hàng.

Theo ghi nhận lúc 5h30 sáng mùng 10 tháng Giêng Âm lịch tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, Chi Nhánh Trần Nhân Tông - nơi thường được người dân lựa chọn để mua vàng nhiều nhất mọi năm thì năm nay đang khá vắng vẻ.

Thời điểm này, lượng khách xếp hàng chờ mua vàng ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu chỉ lác đác, trái ngược với các năm trước với hàng dài. Gần sát giờ giao dịch của cửa hàng, người dân đã đến xếp hàng chờ mua vàng nhiều hơn nhưng vẫn có khá nhiều ghế trống ở khu vực bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn.

Sở dĩ lượng khách xếp hàng chờ mua vàng năm nay vắng vẻ hơn được nhân viên bán hàng giải thích là nhiều người đã mua từ những ngày trước bởi hôm nay vướng thứ 2 đầu tuần nên ít người có thể trực tiếp đi mua.

Cũng theo ghi nhận của Dân Việt, trước ngày vía Thần Tài, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, người dân đã xếp hàng mua vàng cầu may nên lượng khách còn lại chính ngày Thần Tài cũng giảm.

Không chỉ vậy, khách hàng còn có thể trực tiếp đặt hàng qua online trên trang web của doanh nghiệp và chỉ việc đến lấy hàng nên nhiều người không có nhiều thời gian đã chọn phương án này.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy.

Ghi nhận ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, các thương hiệu vàng bạc nổi tiếng như PNJ, Phú Quý... vắng vẻ. Riêng Bảo Tín Minh Châu vẫn là doanh nghiệp được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn xếp hàng dù chưa đến giờ giao dịch.

Theo ghi nhận, tại thời điểm sáng ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), giá vàng SJC mua vào ở mức 76,05 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,05 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn mua vào - bán ra ở mức 6,478 - 6,588 triệu đồng/chỉ.

Còn Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện niêm yết vàng SJC ở mức 75,80 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,35 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn mua vào ở mức 6,420 triệu đồng/chỉ và bán ra ở mức 6,565 triệu đồng/chỉ.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 75,8 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 78,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giao dịch ở mức 6,46 triệu đồng/chỉ và 6,580 triệu đồng/chỉ.

So với ngày hôm qua, giá vàng giao dịch trong ngày vía Thần Tài giảm nhẹ, điều này trái ngược với mọi năm khi giá vàng đều tăng, đặc biệt nhẫn vàng tròn trơn.

Chú Tô Hòa Bình là người xếp hàng đầu tiên tại Bảo Tín Minh Châu.

"Ngày này hàng năm, gia đình tôi vẫn quan niệm mua vàng dù số lượng ít nhưng để cầu một năm may mắn, mua may bán đắt, thuận lợi trong kinh doanh. Dù ngày vía Thần Tài, có thể giá vàng sẽ đắt hơn 1 chút so với ngày thường, nhưng đã là quan niệm cầu may thì tôi vẫn chọn chính ngày chứ không mua trước như nhiều người. Tôi xếp hàng ở đây số thứ tự số 1 từ 3h30 sáng năm nào cũng thế, nhưng năm nay vắng hơn", chú Tô Hòa Bình (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Cũng tương tự, chị Kim Giang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt từ sớm tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông cho biết, mua vàng đầu năm dường như thói quen, quan niệm khó bỏ của chị.

"Cả năm chỉ chờ đúng ngày Thần Tài mua vàng mong muốn 1 năm làm ăn may mắn. Tôi mua vàng không mong chờ tăng giá để bán nên dù giá cao hơn so với ngày thường vẫn mua, lúc nào cần sử dụng sẽ bán sau", chị Giang nói.

Ngày vía Thần Tài, không chỉ có người mua vào cầu may mắn mà số lượng khách đã "ôm" vàng từ trước bán ra cũng không phải hiếm.

Theo các cửa hàng kinh doanh, ngày vía Thần Tài, sản phẩm nhẫn tròn trơn từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ là lựa chọn của đa số người dân. Nhẫn tròn trơn khi mua bán đều dễ dàng, khấu hao thấp, có thể dễ dàng sử dụng nên được lựa chọn.

Ngoài ra, linh vật rồng vàng năm nay cũng là món hàng được không ít người lựa chọn theo đúng năm Giáp Thìn.