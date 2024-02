Trước Tết, vàng bạc, trang sức cũng đua giảm giá, người dân đua nhau sắm vàng

Vàng bạc, trang sức đua mùa cuối năm

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn tiếp tục tung ra các sản phẩm, nhất là sản phẩm chuyên phục vụ mùa Tết từ nữ trang đến vàng tài lộc, vàng in hình rồng, tương ứng con giáp của năm Giáp Thìn.

Các “ông lớn” vàng bạc đá quý tung hàng loạt sản phẩm mới “ăn theo” linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Ảnh: Phúc Minh

Tại PNJ, sau bộ sưu tập cưới cuối năm 2023, “ông lớn” này tiếp tục tung các bộ sưu tập trang sức kim bảo như ý, kim long trường cửu với các loại nhẫn, dây chuyền vàng, bạc với tạo hình rồng, đa dạng mức giá từ vài trăm, 1 triệu đến hơn chục triệu đồng.

Ngoài ra, bộ sưu tập vàng tài lộc của PNJ năm nay cũng đa dạng với vàng tạo hình rồng, cá chép hóa rồng.

Đặc biệt, khi mua qua hệ thống website trong suốt tháng 2, với mặt hàng nữ trang, trang sức, khách được ưu đãi giảm giá đến 40% và giao hàng miễn phí.

SJC năm nay cũng vào cuộc sớm với các bộ sưu tập trang sức, đồng hồ, vàng tài lộc tạo hình rồng bắt mắt từ nửa chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Từ 3 - 15/2, SJC giảm 12% cho nữ trang gắn đá quý, đá bán quý các loại, ngọc trai, cẩm thạch, đá CZ; giảm 15% cho nữ trang tinh công; giảm 10% cho vỏ kim cương; giảm 8% cho nữ trang gắn kim cương (chỉ có kim cương, không gắn đá quý và đá bán quý).

Tập trung vào phân khúc cao cấp, DOJI có chương trình “Mùa Tết - Mùa của tình thân” với ưu đãi lên đến 300 triệu đồng. Theo đó, từ nay đến ngày 5/2, DOJI dành tặng ưu đãi tới 300 triệu đồng khi mua kim cương viên, tặng đến 10 triệu đồng khi mua trang sức cao cấp; giảm 10% khi mua trang sức vàng 24K, 13% khi mua quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc và 35% đồng hồ.

Đua sắm vàng trước Tết

Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho thấy doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2024 tại TP.HCM ước đạt 49.335 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nổi lên là 3 nhóm hàng có tỷ trọng cao nhất, mức tăng lần lượt là lương thực, thực phẩm tăng 8,8%; hàng đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16,4%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 18,7%.

Như vậy, vàng bạc đá quý là nhóm hàng có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong tháng 1/2024 tại TP.HCM, mức tăng cao hơn cả nhóm lương thực, thực phẩm và đồ gia dụng.

Người dân đua sắm vàng trước Tết. Ảnh: Phúc Minh

Thực tế, thị trường vàng đã bắt đầu nóng dần từ cuối năm 2023 khi giá vàng tiến lên đạt mốc lịch sử 80 triệu đồng/lượng. Vào tuần cuối cùng của năm 2023, giá vàng liên tục tăng nóng, vượt 80 triệu đồng/lượng bán ra. Thời điểm đó, các tiệm vàng tấp nập khách đến mua lẫn bán.

Các “ông lớn” vàng bạc đá quý cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt ngay trong tháng 12 khi giá vàng tăng sốc. Tháng 12/2023, PNJ ghi nhận 3.642 tỷ đồng doanh thu, tăng vọt so với mức doanh thu 3.111 tỷ đồng trong tháng 11. Chỉ tinh riêng quý IV/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng, tăng đến 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023 lên đến 632 tỷ đồng, tăng đến 34% so với cùng kỳ.

Dù có sự điều tiết từ Ngân hàng Nhà nước, giá vàng tuy bớt diễn biến nóng nhưng vẫn duy trì ở mức giá cao ở vùng 76 - 78 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Với nhu cầu vàng trước Tết tăng cao và lo ngại giá vàng tiếp tục tăng nên nhiều người vẫn tranh thủ mua.