Doanh nghiệp rượu bia "khóc ròng" vì giá nguyên liệu

Doanh nghiệp rượu bia đua nhau báo lợi nhuận âm

Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn – Bình Tây (MCK: SBB) là doanh nghiệp tiếp theo trong ngành rượu, bia, nước giải khát công bố kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV/2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này ở mức âm 39 tỷ đồng, tiếp tục vùi sâu so với con số âm 24 tỷ đồng cùng kỳ 2022.

Hết năm 2023, tổng cộng tài sản của SBB giảm còn 2.549 tỷ đồng. Dù trữ tiền của SBB tăng thêm 7 tỷ đồng so với đầu năm, lên thành 33,5 tỷ đồng. Nhưng các chỉ số âm giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định và dự phòng đầu tư tài chính, và khoản chi trả nợ gốc vay 307 tỷ đồng khiến tổng cộng tài sản của SBB bị kéo lùi về mức 2.538 tỷ đồng so với 2.709 tỷ đồng hồi đầu năm.

Quý IV/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của SBB đạt 324 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán là 312 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng, giá vốn hàng hóa đều giảm so với cùng kỳ 2022, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp từ 7% của năm trước giảm chỉ còn 5%, cùng chi phí tài chính tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của SBB "dạt trôi" về con số âm 39,2 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, SBB ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 20,6 tỷ đồng.

SBB thành lập tháng 11/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành nghề hoạt động chính là sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, rượu bia, nước giải khát. Doanh nghiệp này có 3 công ty con và liên kết với 2 doanh nghiệp khác cùng ngành.

Kết quả kinh doanh "thê thảm" của SBB. Ảnh chụp màn hình.

Nằm trong nhóm doanh nghiệp đồ uống, Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (MCK: HNR) cũng không khá khẩm hơn khi đà thua lỗ chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, HNR ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 4,2 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp này ở mức 32 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Điểm tích cực là giá vốn bán hàng giảm nên lợi nhuận gộp cải thiện, đạt 10 tỷ đồng. Dù vậy, công ty vẫn khó thoát lỗ khi chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng vẫn tăng.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu HNR đạt 100 tỷ đồng, lỗ ròng gần 10 tỷ đồng dù đã giảm phần nào so với số lỗ 13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, nhưng hệ quả một thời gian dài thua lỗ khiến HNR còn rất đau đầu.

Giá nguyên liệu "bào mòn" doanh thu doanh nghiệp rượu bia

Một đối tác mà SBB đang sở hữu hơn 900 nghìn cổ phiếu là Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội (MCK: BSH) dù ghi nhận lãi nhưng vẫn cho thấy đang trong đà sụt giảm lợi nhuận.

Cụ thể, năm 2023 doanh thu thuần của BSH đạt 609 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó giá vốn hàng bán chiếm 547 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp của BSD về mức 62 tỷ đồng. Những vấn đề về giá mua nguyên liệu khiến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này tụt xuống mức 10,1%, giảm 2% so với năm 2022. Hết năm 2023, lợi nhuận sau thuế của BSH đạt 7 tỷ đồng tương ứng giảm 33% so với năm 2022.

Doanh nghiệp ngành rượu, bia, nước giải khát phải đau đầu với giá nguyên liệu.

Tương tự, báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (MCK: HAD) doanh thu cả năm 2023 tăng lên 166 tỷ đồng, tăng 9% so với 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 28%, tương ứng gần 25 tỷ đồng so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp còn chưa đầy 2 tỷ đồng, giảm tới 47% so với cùng kỳ. Cả năm 2023, lợi nhuận gộp của HAD chỉ đạt 35 tỷ đồng tương ứng giảm khoảng 17%.

Ngoài giá vốn, chi phí bán hàng cũng có xu hướng tăng lên, dẫn đến Quý 4/2023 HAD báo lỗ hơn 1,2 tỷ đồng. Mức lãi ở cùng kỳ trước của HAD cũng chỉ vỏn vẹn đạt 147 triệu đồng. Cả năm 2023, công ty ghi nhận lãi sau thuế 6 tỷ đồng.

Theo Dân Việt