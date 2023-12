Đóng thêm gần 193 nghìn tài khoản chứng khoán "ảo" trong tháng 11

Thêm gần 193 nghìn tài khoản chứng khoán "ảo" bị đóng trong tháng 11/2023.

Cụ thể, theo VSDC, trong tháng 11 tổng số tài khoản mở mới đạt 148,59 nghìn tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng là 341,39 nghìn tài khoản. Theo VSDC, số tài khoản đóng nhiều là do các thành viên đã chủ động thực hiện rà soát và đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không có phát sinh giao dịch.

Tháng trước, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư giảm từ 7,,82 triệu tài khoản trong cuối tháng 9, xuống còn 7,45 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 10, giảm gần 378 ngàn tài khoản. Số tài khoản sụt giảm cũng đến từ việc rà soát và đóng tài khoản không phát sinh giao dịch. Trong đó, MBS là đơn vị đóng nhiều tài khoản nhất.

Hiện tại, số lượng tài khoản giao dịch trong nước là hơn 7,2 triệu, trong đó số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân: 7,19 triệu tài khoản, số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là 16,04 nghìn tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 45,19 nghìn tài khoản, trong đó, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân là hơn 40,66 nghìn tài khoản và số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là hơn 4,53 nghìn tài khoản.

Trước đó, ngày 23/9, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Việc kết nối nhằm làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán. Cụ thể, làm sạch dữ liệu người dùng là đối chiếu thông tin của họ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo trùng khớp và loại bỏ dữ liệu sai, trùng lặp hoặc thông tin ảo.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 11.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.094,13 điểm, tăng 6,41% so với tháng 10 và tăng 8,64% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 1.107,51 điểm, tăng 7,73% so với tháng 10 và tăng 14,10% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.081,7 điểm, tăng 4,07% so với tháng 10 và tăng 7,61% so với cuối năm 2022.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 11 ghi nhận sự điều chỉnh tích cực với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 755,38 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên 16.567 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,69% về khối lượng và tăng 15,98% về giá trị giao dịch bình quân phiên so với tháng 10/2023.

Trong tháng 11/2023, thanh khoản của giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân phiên CW đạt khoảng 63,44 triệu CW, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 35,01 tỷ đồng, tăng 34,84% về khối lượng bình quân và tăng 10,48% về giá trị giao dịch bình quân so với tháng 10/2023.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 đạt khoảng 52.947 tỷ đồng, chiếm hơn 7,26% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 2.792 tỷ đồng.

Ngày 24/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai "Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Kế hoạch tập trung thực hiện gồm 3 nhóm nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Thứ hai, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành chứng khoán. Thứ ba, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư chứng khoán.