Đường Vành đai 2 chờ vốn để khép kín

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, cho biết, đoạn 4 sẽ đầu tư nút giao khác mức tại quốc lộ 1A với cầu vượt 3 làn xe cho luồng xe từ quốc lộ 1A, phía An Sương đi vào Vành đai 2. Hầm chui có 3 làn xe sẽ xây dưới quốc lộ 1A cho dòng xe đi từ phía An Lạc tới An Sương và cuối cùng là nút ở đảo tròn trung tâm. Trong đoạn này, tại nút giao giữa Vành đai 2 với đường Kinh Dương Vương sẽ xây dựng hầm chui 4 làn xe; tại nút giao với đường Võ Văn Kiệt sẽ xây dựng cầu vượt 4 làn xe; nút giao với đường Nguyễn Văn Linh sẽ xây dựng nút giao khác mức liên thông, gồm hầm chui, cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh với 2 nhánh cầu vượt tổng cộng 4 làn xe nối Vành đai 2 với đường Nguyễn Văn Linh, phía cầu Phú Mỹ.

Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội có nút giao Bình Thái với chiều dài hơn 3,5km, đường song hành, các nút giao với các đường nội bộ trong khu vực như đường Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú; xây dựng 2 nhánh cầu Đường Xuồng. Tổng mức đầu tư của đoạn 1 khoảng 8.450 tỷ đồng. Đoạn 2 từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng, có chiều dài hơn 2,8km với mức đầu tư khoảng 8.155 tỷ đồng.