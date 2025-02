Elon Musk tuyên bố về việc mua TikTok

Elon Musk nói không muốn mua TikTok. Ảnh: Reuters.

Bình luận của CEO Tesla và SpaceX được đưa ra từ hôm 28/1 trong cuộc họp trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh kinh tế WELT, và được The WELT Group, thuộc sở hữu của công ty truyền thông Đức Axel Springer đưa ra hôm 8/2.

“Tôi chưa đấu thầu TikTok” - Musk cho biết trong một video mà WELT công bố. Musk đã tham gia hội nghị trên qua video.

Phát biểu này được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ để Musk mua ứng dụng do ByteDance sở hữu nếu Musk muốn.

"Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cho những gì tôi sẽ làm nếu tôi có TikTok" - Musk nói tiếp trong video, đồng thời nói thêm rằng ông không sử dụng ứng dụng video ngắn này cho mục đích cá nhân và không quen thuộc với định dạng của ứng dụng.

"Tôi không háo hức muốn mua TikTok, tôi không mua lại các công ty nói chung, điều đó khá hiếm", Musk nói, đồng thời nói thêm rằng việc ông mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter trị giá hàng tỷ USD là điều bất thường.

Năm 2022, Musk đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD để mua lại Twitter, sau đó đổi tên thành X.

Ông cho biết việc mua lại Twitter là vì "điều quan trọng là phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Mỹ" và ông không chắc "liệu TikTok có cùng logic đó hay không".

"Tôi không mua lại mọi thứ chỉ vì lý do kinh tế. Tôi không rõ mục đích mua lại TikTok là gì ngoài lý do kinh tế", ông nói thêm.

Ứng dụng do Trung Quốc sở hữu, có khoảng 170 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ, đã bị cấm vào ngày 20/1 do lo ngại về an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump đã trao cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok, một "phao cứu sinh" vào phút chót bằng cách hoãn lệnh cấm trong 75 ngày.

Việc gia hạn này đã giúp TikTok có thêm thời gian để tìm một người mua không phải người Trung Quốc, một điều kiện trong dự luật do cựu Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4 năm ngoái.

ByteDance cho biết họ không có kế hoạch bán, mặc dù một số nhà đầu tư đã công khai tuyên bố rằng họ quan tâm.

Người có sức ảnh hưởng trên YouTube và TikTok MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, đã đăng vào tháng 1 rằng anh có ý định mua ứng dụng này. Ngôi sao "Shark Tank" Kevin O'Leary và cựu chủ sở hữu Los Angeles Dodgers Frank McCourt cũng nằm trong số những tỷ phú đã bày tỏ sự quan tâm



Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, tài sản của TikTok tại Mỹ, không có thuật toán, ước tính có giá trị từ 40 đến 50 tỷ USD.

Nhưng phần lớn giá trị của ứng dụng có thể nằm ở thuật toán, khiến việc đưa ra con số cụ thể trở nên khó khăn. Như Musk thừa nhận, bước đầu tiên đối với bất kỳ người mua nào là xem xét thuật toán của TikTok, tác động đến trải nghiệm của người dùng.

Musk cho biết nếu ông xem xét thuật toán, ông sẽ quyết định "thuật toán này có hại hay hữu ích".