Gần 90 triệu cổ phiếu VHM được sang tay ở mức giá trần chỉ trong vòng 3 phút, chuyện gì đang xảy ra?

28/12/2023 9:24 AM (GMT+7)

Trong vòng 3 phút, gần 90 triệu cổ phiếu VHM được sang tay ở mức giá trần trong phiên 27/12.

Cụ thể, dữ liệu giao dịch của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy, giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VHM diễn ra vào 13h 1 phút, ngay khi phiên chiều mở cửa. Theo đó, dữ liệu từ bảng điện ghi nhận có 80 triệu cổ phiếu được thực hiện thông qua thỏa thuận.

Đặc biệt, khối lượng giao dịch "khủng" này được thực hiện ở mức giá trần 44.800 đồng/CP, tổng giá trị 3.584 tỷ đồng.

Giao dịch thứ hai diễn ra chỉ hai phút sau đó, vào lúc 13h 3 phút với hơn 8,9 triệu cổ phiếu được sang tay và cũng ở mức giá trần 44.800 đồng/CP, giá trị xấp xỉ 399 tỷ đồng.

Tiếp đó, giao dịch thứ ba vào lúc 13h 27 phút với 1,3 triệu cp được sang tay. Tuy nhiên, thời điểm này giá giao dịch quay về ở mức tham chiếu 41.900 đồng/CP, đạt gần 54,5 tỷ đồng.

Cuối cùng là vào lúc 13h 45 phút có 20.000 cổ phiếu và mức giá giảm nhẹ còn 41.850 đồng/CP, giá trị đạt 837 triệu đồng.

Qua 4 giao dịch trên, tổng cộng đã có hơn 90 triệu cổ phiếu VHM được sang tay thỏa thuận trong phiên 27/12, giá trị ghi nhận hơn 4.038 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong phiên 27/12, chỉ có hơn 6 triệu cổ phiếu VHM khớp lệnh với tổng giá trị hơn 253 tỷ đồng.

Nguồn: SSI

Như vậy, tính tổng hai phương thức, trong phiên này đã có hơn 96 triệu cổ phiếu VHM đã được giao dịch với tổng giá trị gần 4.292 tỷ đồng, cao nhất từ khi cổ phiếu này niêm yết. Số cổ phiếu này tương đương 2,,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VHM.

Giao dịch thỏa thuận này diễn ra trùng thời điểm Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) mới đây thông báo thỏa thuận đăng ký mua lại toàn bộ 116,7 triệu cổ phiếu VHM đăng được nắm giữ bởi Công ty CP Vinpearl. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/12/2023 đến 19/1/2024.

Mục đích thực hiện giao dịch nhằm tổ chức lại cơ cấu sở hữu trong nhóm Vingroup.

Trước khi thực hiện giao dịch, Vingroup đang nắm giữ hơn 3 tỷ cổ phiếu VHM, tương đương 69,34% vốn điều lệ của Vinhomes.

Trong đó, Vingroup nắm giữ trực tiếp 2,9 tỷ cổ phiếu, chiếm 66,66% vốn điều lệ. Còn lại nắm giữ gián tiếp qua Vinpearl – công ty con của Vingroup là 116,7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn điều lệ Vinhomes.

Như vậy, khả năng số cổ phiếu này được Tập đoàn Vingroup mua lại là rất lớn.

Trong một báo cáo phân tích gần đây, Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo doanh số bán mới của VHM sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng ở mức gần 91.600 tỷ đồng trong năm 2024, tăng khoảng 29,4% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh số bán mới được đóng góp chủ yếu bởi 3 đại dự án dự kiến được mở bán là Vinhomes Vũ Yên (877ha tại Hải Phòng), Vinhomes Cổ Loa (385ha tại Hà Nội), Vinhomes Wonder Park (133ha tại Hà Nội).

Bên cạnh đó còn có đóng góp từ các căn thấp tầng còn lại tại hai dự án là Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

"Chúng tôi kỳ vọng doanh thu chuyển nhượng bất động sản của VHM sẽ tăng 10% so với cùng kỳ đạt 104.100 tỷ đồng trong năm 2024 và tăng 17,8% so với cùng kỳ lên 122.600 tỷ đồng trong năm 2025. Theo đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt mức tăng trưởng 15,1% và 32,3% so với cùng kỳ, đạt 43,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2024 và 57,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2025", VNDirect nhận định.

9 tháng năm 2023, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 94.636 tỷ đồng, tăng 203,3% YoY, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm đề ra với gần 32.300 tỷ đồng, tăng 62% YoY.