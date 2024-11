Môi trường đầu tư hấp dẫn, Long An hút thêm vốn châu Âu

20/11/2024 11:14 AM (GMT+7)

Tỉnh Long An ký 2 thỏa thuận trị giá hơn 80 triệu USD

Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư của đối tác Đức vào tỉnh Long An. Ảnh: L.A

Cụ thể, thỏa thuận đầu tiên được ký kết giữa quỹ DEG thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức và Royal Group về việc tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Long An, mức tài trợ dự kiến trên 50 triệu USD. Mục tiêu thỏa thuận này là phát triển các công trình năng lượng sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng và đảm bảo phát triển bền vững tại tỉnh Long An.

Thỏa thuận thứ hai được ký kết giữa Đồng Tâm Group và Tập đoàn Quick Pack về việc mở rộng quy mô đầu tư tại khu công nghiệp Đông Nam Á nhằm triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì chất lượng cao lớn nhất của tập đoàn Quick Pack với giá trị trên 30 triệu USD phục vụ cho ngành hàng gia dụng, thực phẩm và vật tư y tế.

Hai thỏa thuận ký kết không chỉ dừng lại ở các con số ấn tượng mà còn mang ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc định hình tương lai hợp tác kinh tế giữa Long An và Đức. Đối với Long An, đây là cơ hội để nâng cao vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua việc tạo ra hàng nghìn việc làm mới, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực công nghệ.

Được biết, hai thỏa thuận này được ký kết trong "Hội nghị bàn tròn thương mại đầu tư Long An – Cologne". Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn đã tham dự và xúc tiến các buổi gặp gỡ, trao đổi tích cực với các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu tại Đức.

Tỉnh Long An tạo điều kiện tốt thu hút đầu tư

Tại hội nghị, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp Đức đã dành nhiều thời gian để chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và đánh giá tiềm năng phát triển của Long An trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng cạnh tranh về đầu tư quốc tế.

TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh và đầu tư châu Âu, đã đưa ra những nhận định đầy lạc quan về Long An.

Theo ông Rösle, tỉnh Long An không chỉ có vị trí chiến lược mà còn có khả năng kết nối chặt chẽ với các tuyến đường giao thương quốc tế.

Ông Rösle cho rằng Long An sở hữu lợi thế tự nhiên và nhân tạo vượt trội, bao gồm hệ thống cảng biển, giao thông nội địa và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Đây là những yếu tố then chốt mà các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Đức, luôn tìm kiếm khi quyết định đầu tư vào một thị trường mới.

Riêng với ông Peter Kompalla, Trưởng phái đoàn Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, đã chỉ ra những điều kiện kinh doanh thuận lợi mà Long An mang lại cho các doanh nghiệp Đức. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại Long An, kết hợp với việc chính quyền địa phương chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đã tạo nên một sức hút đặc biệt.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại "Hội nghị bàn tròn thương mại đầu tư Long An – Cologne". Ảnh: L.A

"Tại Long An, các doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy sự ổn định về chính sách mà còn cảm nhận được sự chân thành trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài. Đây là điều mà các doanh nghiệp Đức, với triết lý kinh doanh bền vững, rất trân trọng," ông Peter Kompalla chia sẻ.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cảm ơn sâu sắc đến các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức đã tham dự hội nghị. Ông chia sẻ khát khao xây dựng một khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp Đức tại Long An; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ và kết nối từ các tổ chức đối tác để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính, hạ tầng và các ưu đãi nhằm đảm bảo thành công cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Đức tại tỉnh Long An.

Long An sở hữu vị trí địa lý chiến lược, đóng vai trò cửa ngõ kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, cùng các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đã giúp Long An thu hút trên 1.367 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn trên 12,5 tỷ USD, tiếp tục đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về thu hút đầu tư.