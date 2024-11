Nhu cầu thế giới tăng, tập đoàn Đức xây thêm nhà máy hiện đại ở Long An

QuickPack là tập đoàn chuyên sản xuất hàng gia dụng và sản phẩm vệ sinh của Đức. QuickPack đã có nhà máy đầu tiên tại Long An ở KCN Thuận Đạo và sẽ đầu tư thêm 30 triệu euro cho nhà máy mới rộng 6 ha với công nghệ tiên tiến trong KCN Đông Nam Á.

Tại Cologne, Đức ngày 18/11, Đồng Tâm Group và QuickPack đã ký biên bản ghi nhớ về việc QuickPack thuê đất để xây nhà máy mới. QuickPack dự kiến sẽ khởi công dự án trong năm 2025.

Tại sự kiện ở Cologne, Đức ngày 18/11/2024, đại diện Đồng Tâm Group và QuickPack trao biên bản ghi nhớ về xây nhà máy QuickPack ở tỉnh Long An. Ảnh: B. Liên

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Châu Âu của tỉnh Long An từ ngày 11-21/11/2024.

Buổi ký kết giữa Đồng Tâm và QuickPack có sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ; ông Frank Hemig, Phó Tổng giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Cologne; ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; ông Thomas Hundt, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Đức tại Việt Nam; bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán thương mại Việt Nam tại Đức; cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các tổ chức.

Tại buổi ký kết, ông Joerg Schwaderer, Chủ tịch QuickPack cho biết tập đoàn của ông có mặt tại Việt Nam từ năm 2017 với nhà máy sản xuất đầu tiên tại KCN Thuận Đạo. Năm đầu tiên, nhà máy đã xuất khẩu hơn 50 container sản phẩm và đến năm 2024, lượng xuất khẩu tăng lên hơn 2.000 container.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Joerg Schwaderer, Chủ tịch QuickPack. Ảnh: B. Liên

Đó là lý do QuickPack phải xây thêm nhà máy tại Long An. Ông Schwaderer cũng cho biết QuickPack sẽ đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới cho nhà máy mới để sản xuất các mặt hàng cao cấp, tất cả sẽ được xuất khẩu cho thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc.



Ông Schwaderer chia sẻ: "Kế hoạch trong năm 2025, QuickPack sẽ xuất khẩu trên 3.500 container hàng hóa đến các thị trường trọng điểm này. Doanh thu của các nhà máy tại Đức, Ba Lan và Việt Nam trong năm 2024 đạt 500 triệu euro và dự kiến sẽ tăng lên 550 triệu euro vào năm 2025".

Trước đó, vào chiều ngày 17/11, đoàn lãnh đạo tỉnh Long An và đại diện của Đồng Tâm Group đến tham quan nhà máy QuickPack ở Cologne và chứng kiến quy trình sản xuất hiện đại của QuickPack, nơi cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Trong chuyến công tác đang diễn ra ở Đức, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nêu ý tưởng nên thành lập 1 KCN tại Long An mang tên KCN Long An - Cologne để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư hợp tác giữa Long An và Cologne.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, phát biểu tại Cologne (Đức). Ảnh: B. Liên

Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết: "Dù không có nhiều thời gian ở Đức nhưng tôi cảm nhận được sư giao thoa, tương đồng giữa các thế mạnh của Đức và Việt Nam, Cologne và Long An. Đặc biệt, Cologne với thế mạnh về ngành công nghiệp và cơ khí chế tạo lại chính xác là những mục tiêu trọng tâm mà Long An đang quan tâm, thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển trong thời gian tới. Với sự tự tin và mạnh dạn của một chính quyền năng động, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư cả trong và nước ngoài, và theo mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn toàn phù hợp định hướng hợp tác phát triển với Đức… Tuy hiện tại số lượng Doanh nghiệp Đức tại Long An còn khiêm tốn, nhưng thực tế cho thấy họ đã rất thành công, và QuickPack là một điển hình".

Ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ, phát biểu: "Việt Nam nói chung và Long An nói riêng có nhiều dư địa tiềm năng lớn để phát triển. Đặc biệt Long An với cơ sở hạ tầng phát triển, đường biên giới dài với Campuchia cũng như có Cảng Quốc tế Long An, có rất nhiều cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài. Liên minh Châu Âu đã có 15 nước đầu tư vào Long An và tôi mong muốn ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Đức chọn Long An để đầu tư".

Ông Philipp Rosler phát biểu tại sự kiện. Ảnh: B. Liên

Ông Rosler cũng khẳng định: "Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ có nông thuỷ sản mà còn có nông nghiệp công nghệ cao đang ngày càng phát triển, trong đó Long An là một ví dụ điển hình".



Được biết trong thời gian tới, Phòng Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Long An trong thu hút các nhà đầu tư là doanh nghiệp Đức. Đồng thời sẽ hỗ trợ và thường xuyên thúc đẩy hoạt động ngoại giao kinh tế giữa 2 nước, cũng như kết nối các địa phương trong các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư.