Giá bạc hôm nay 15/5 giảm sâu cả trong nước lẫn thế giới

Giá bạc hôm nay 15/5 ghi nhận cú lao dốc mạnh trên cả thị trường quốc tế và trong nước khi áp lực bán gia tăng mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng. Nhiều thương hiệu bạc lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá bạc miếng, kéo mặt bằng giá về sát ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 15/5: Lao dốc mạnh, nhiều thương hiệu mất tới 270.000 đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

Trên thị trường thế giới, tính đến trưa 15/5, giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 80,5 USD/ounce, giảm tới 3,6% so với phiên trước. Mức giảm này thậm chí còn mạnh gấp đôi đà điều chỉnh của giá vàng trong cùng thời điểm.

Đáng chú ý, nếu so với vùng đỉnh gần 90 USD/ounce được thiết lập cách đây chỉ 2 ngày, giá bạc hiện đã mất khoảng 11% giá trị. Đây được xem là một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của bạc kể từ đầu quý II/2026 đến nay.

Diễn biến giảm sâu của giá bạc thế giới ngay lập tức tác động tới thị trường trong nước, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý phải điều chỉnh giảm giá bán với biên độ lớn.

Giá bạc hôm nay 15/5 trong nước đồng loạt giảm mạnh

Khảo sát tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn cho thấy, giá bạc hôm nay đã giảm sâu chỉ sau một ngày giao dịch.

Tại Ancarat, giá bạc miếng hiện được niêm yết ở mức 2,98 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,06 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ công bố giá bạc mua vào ở mức 3 triệu đồng/lượng và bán ra 3,1 triệu đồng/lượng.

Nhiều thương hiệu lớn khác như DOJI, Phú Quý hay Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá bạc miếng về quanh mức 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với phiên giao dịch trước, giá bạc miếng tại nhiều doanh nghiệp đã “bốc hơi” tới 270.000 đồng/lượng. Đây là mức điều chỉnh rất mạnh nếu xét trong bối cảnh bạc từng liên tục tăng nóng suốt nhiều phiên trước đó.

Giới kinh doanh cho rằng tâm lý chốt lời ngắn hạn đang xuất hiện khá mạnh trên thị trường sau khi bạc liên tục lập đỉnh mới trong thời gian gần đây.

Giá bạc kg giảm hàng triệu đồng

Không chỉ bạc miếng, dòng sản phẩm bạc kg cũng ghi nhận đợt điều chỉnh sâu.

Hiện giá bạc kg tại các thương hiệu như Phú Quý, Ancarat và Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh ngưỡng 79,6 triệu đồng/kg chiều mua vào và khoảng 81,7 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Riêng tại Sacombank-SBJ, giá bạc kg bán ra hiện ở mức cao nhất thị trường là 82,7 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá này cũng đã giảm hơn 5 triệu đồng/kg so với đỉnh thiết lập trong ngày hôm qua.

Diễn biến giảm mạnh của bạc kg phản ánh áp lực điều chỉnh đang lan rộng trên toàn thị trường kim loại quý, đặc biệt sau giai đoạn tăng quá nóng.

Vì sao giá bạc hôm nay giảm mạnh?

Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, nguyên nhân chính khiến giá bạc lao dốc đến từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại cùng với sự phục hồi mạnh của đồng USD.

Thông thường, bạc và vàng là các tài sản không sinh lãi. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu tăng, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất tốt hơn, khiến kim loại quý chịu áp lực bán ra.

Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD đang neo ở mức cao nhất trong khoảng 5 tuần trở lại đây cũng khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Một yếu tố khác tác động tới thị trường là giá dầu thô Brent tiếp tục tăng mạnh lên khoảng 107 USD/thùng, tăng 1,23% so với phiên trước. Giá năng lượng tăng khiến thị trường tài chính toàn cầu xuất hiện nhiều biến động, thúc đẩy hoạt động chốt lời trên các tài sản đã tăng mạnh trước đó như bạc.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, giới phân tích cũng cho rằng thị trường bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng quá nhanh trong thời gian ngắn.

UBS hạ dự báo giá bạc năm 2026

Một thông tin đáng chú ý khác tác động tới tâm lý thị trường là việc UBS vừa điều chỉnh giảm dự báo giá bạc trong năm 2026.

Theo báo cáo mới nhất, UBS hạ dự báo giá bạc cuối quý II/2026 xuống còn 85 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo cũ là 100 USD/ounce.

Ngoài ra, mục tiêu giá bạc vào tháng 9/2026 cũng được ngân hàng này điều chỉnh từ 95 USD/ounce xuống còn 85 USD/ounce.

UBS cho biết nguyên nhân chính đến từ việc cán cân cung – cầu trên thị trường bạc đang có dấu hiệu bớt căng thẳng hơn so với các dự báo trước đây.

Cụ thể, ngân hàng này hiện dự báo mức thâm hụt nguồn cung bạc toàn cầu năm 2026 chỉ còn khoảng 60-70 triệu ounce, thấp hơn rất nhiều so với mức 300 triệu ounce từng được đưa ra trước đó.

Động thái hạ dự báo của UBS đã phần nào tác động tới tâm lý nhà đầu tư, khiến lực bán gia tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/5.

Nhà đầu tư nên làm gì khi giá bạc biến động mạnh?

Theo các chuyên gia, thị trường bạc hiện đang bước vào giai đoạn biến động rất mạnh với biên độ lớn. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặc biệt thận trọng trước các quyết định mua đuổi ở vùng giá cao.

Dù triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp và xu hướng chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, nhưng trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn còn khá lớn khi đồng USD mạnh lên và chính sách lãi suất của Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ để đánh giá xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, chiến lược quản trị rủi ro và phân bổ vốn hợp lý sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư bạc thời điểm hiện nay.