Giá bạc hôm nay 15/5 ở trong nước giảm sâu

Khép lại phiên giao dịch ngày 14/5, thị trường bạc trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn sau chuỗi tăng nóng trước đó.

Giá bạc hôm nay 15/5 lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng, bạc thỏi “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng/kg

Tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,186 - 3,282 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 33.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên.

Không chỉ bạc miếng, dòng bạc thỏi loại 1kg cũng lao dốc đáng kể. Theo đó, giá bạc thỏi tại doanh nghiệp này giảm tới 880.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi xuống còn 84,96 - 87,52 triệu đồng/kg.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Kết thúc phiên giao dịch, doanh nghiệp này niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở ngưỡng 3,216 - 3,298 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 38.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 39.000 đồng/lượng chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Đáng chú ý, bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý từng có thời điểm vọt lên mốc 89 triệu đồng/kg, đánh dấu vùng giá cao hiếm thấy trong nhiều tháng gần đây. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã nhanh chóng xuất hiện khiến giá suy yếu về cuối phiên.

Hiện giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý được giao dịch quanh mức 85,76 - 87,95 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm mạnh từ 1,01 - 1,04 triệu đồng/kg so với đầu phiên.

Trong khi đó, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,202 - 3,284 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg được niêm yết quanh ngưỡng 85,51 - 87,71 triệu đồng/kg.

So với đầu ngày, giá bạc miếng tại Ancarat đã giảm từ 31.000 - 32.000 đồng/lượng. Riêng bạc thỏi giảm khoảng 700.000 - 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc hôm nay 15/5 trên thế giới quay đầu giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh khá mạnh sau khi tăng lên vùng cao nhất trong khoảng hai tháng.

Lúc 19h50 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 86,49 USD/ounce, giảm 1,05 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,19% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 giảm sâu hơn, mất gần 2,39 USD/ounce, tương ứng giảm 2,67%, xuống còn 86,98 USD/ounce.

Theo Trading Economics, bạc từng tăng mạnh lên gần 88 USD/ounce nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp được cải thiện đáng kể. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý này trong khoảng hai tháng trở lại đây.

Không chỉ được xem là tài sản trú ẩn tương tự vàng, bạc hiện còn đóng vai trò nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như điện tử, năng lượng mặt trời và sản xuất công nghệ cao. Chính điều này giúp bạc có giai đoạn tăng giá mạnh hơn nhiều kim loại quý khác trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc đang chịu áp lực khi giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Môi trường lãi suất cao thường làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD và trái phiếu, từ đó khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, thị trường cũng đang theo dõi sát các diễn biến địa chính trị quốc tế, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump nhằm đánh giá khả năng đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại vốn vẫn còn nhiều bất ổn.

Ngoài ra, căng thẳng liên quan tới Iran cũng tiếp tục là yếu tố tác động mạnh tới tâm lý thị trường hàng hóa toàn cầu.

HSBC nâng dự báo giá bạc nhưng vẫn thận trọng

Trong báo cáo mới công bố, HSBC đã nâng dự báo giá bạc trung bình trong các năm tới nhờ kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng.

Cụ thể, ngân hàng này dự báo giá bạc trung bình năm 2026 sẽ đạt khoảng 75 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 68,25 USD/ounce.

Đối với năm 2027, HSBC cũng nâng dự báo giá bạc trung bình lên 68 USD/ounce, thay vì mức 57 USD/ounce như công bố trước đây.

Dù vậy, HSBC vẫn duy trì quan điểm khá thận trọng về triển vọng trung hạn của kim loại quý này.

Theo ngân hàng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc toàn cầu đang dần được cải thiện nhờ sản lượng khai thác và hoạt động tái chế tăng lên. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực trang sức và công nghiệp có dấu hiệu chậm lại, có thể hạn chế dư địa tăng giá quá mạnh trong dài hạn.

HSBC dự báo mức thâm hụt nguồn cung bạc toàn cầu sẽ giảm từ khoảng 143 triệu ounce trong năm 2025 xuống còn 73 triệu ounce vào năm 2026 và tiếp tục thu hẹp xuống 25 triệu ounce vào năm 2027.

Ông James Steel, Trưởng bộ phận phân tích kim loại quý của HSBC, nhận định rằng tốc độ thu hẹp nguồn cung hiện nay chưa đủ mạnh để tạo ra một chu kỳ tăng giá kéo dài cho bạc.

Theo chuyên gia này, giá bạc có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026 và xu hướng này có khả năng kéo dài sang năm 2027.

Dẫu vậy, đồng USD suy yếu cùng những rủi ro địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ đối với thị trường bạc trong thời gian tới.

HSBC hiện đặt mục tiêu giá bạc cuối năm 2026 ở mức 70 USD/ounce và cuối năm 2027 quanh ngưỡng 65 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 15/5: Nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động mạnh

Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá bạc trong nước và thế giới cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn biến động khá nhạy cảm sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

Dù triển vọng dài hạn của bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ, nhưng áp lực từ chính sách tiền tệ của Fed cùng hoạt động chốt lời ngắn hạn đang khiến giá kim loại quý này rung lắc mạnh.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định “lướt sóng” ngắn hạn, đồng thời theo dõi sát diễn biến lãi suất Mỹ, đồng USD và tình hình địa chính trị toàn cầu để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá bạc.