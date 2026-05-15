Thu hồi toàn quốc 511 mỹ phẩm do Công ty Việt Hương sản xuất.

Theo Công văn số 1772/QLD-MP ngày 13/5/2026 của Cục Quản lý Dược, toàn bộ 511 sản phẩm nằm trong danh mục kèm theo văn bản sẽ bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi cả nước. Các sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương, đặt tại Lô D10-5, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Nguyên nhân dẫn tới quyết định xử lý mạnh tay này được cơ quan quản lý xác định là doanh nghiệp không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn CGMP-ASEAN theo đúng quy định pháp luật. Đây là bộ tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm nhằm bảo đảm điều kiện sản xuất, kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường.

Theo thông tin được công bố, danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều nhóm mỹ phẩm khác nhau, từ chăm sóc da, chăm sóc tóc, trang điểm đến nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể. Trong đó có các sản phẩm như sữa rửa mặt, toner, serum, kem chống nắng, kem trị nám, trị mụn, dầu gội phủ bạc, sữa tắm, kem dưỡng thể, son môi, phấn nước và nhiều dòng mỹ phẩm mang thương hiệu riêng hoặc gia công cho các đơn vị khác.

Đáng chú ý, Công ty Việt Hương không chỉ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu riêng mà còn gia công cho nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng và hộ kinh doanh trên thị trường. Một số thương hiệu được nhắc đến trong danh sách liên quan gồm I'm Nature, Bio Cosmetics, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature… Điều này khiến phạm vi ảnh hưởng của đợt thu hồi lần này trở nên rộng hơn, khi nhiều sản phẩm đã được phân phối trên thị trường qua các hệ thống bán lẻ và kênh thương mại điện tử.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn để ngừng kinh doanh, sử dụng toàn bộ 511 sản phẩm vi phạm, đồng thời trả lại cho cơ sở cung ứng. Các địa phương cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những đơn vị không chấp hành quy định thu hồi.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở phân phối, tiếp nhận lại sản phẩm bị trả về và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp phải hoàn thành báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 10/6/2026. Trong khi đó, Sở Y tế TP Hà Nội được giao trực tiếp giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 15/6/2026.

Không chỉ Công ty Việt Hương, một doanh nghiệp khác tại Hà Nội là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam cũng bị yêu cầu thu hồi 268 sản phẩm mỹ phẩm với nguyên nhân tương tự, liên quan đến việc không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng CGMP-ASEAN. Điều này cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường siết chặt hoạt động sản xuất mỹ phẩm trong nước, đặc biệt với các cơ sở gia công quy mô lớn.

Thời gian gần đây, thị trường mỹ phẩm liên tiếp ghi nhận nhiều vụ thu hồi sản phẩm vi phạm về chất lượng, công thức hoặc điều kiện sản xuất. Việc một lượng lớn mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành cho thấy áp lực quản lý ngày càng lớn trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm phát triển nhanh, đa dạng kênh bán hàng và sự bùng nổ của các thương hiệu gia công, mỹ phẩm bán online.