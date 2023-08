Giá vàng nhẫn tiếp tục chịu áp lực giảm cùng vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, khoảng 6 giờ 30 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), theo‏‏ Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 1.912,29 USD/ounce, giảm 4,39 USD/ounce (-0,23%). Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.948,9 USD/ounce, giảm 1,7 USD.

Vàng nhẫn tiếp tục chịu áp lực giảm phiên thứ 2 liên tiếp, mất mốc 57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục “chìm trong sắc đỏ” khi đồng USD leo lên mức cao nhất trong 5 tuần, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố cho thấy mức tăng vừa phải vào tháng trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Helen Given, Nhà kinh doanh ngoại hối tại Monex USA ở Washington cho rằng, mặc dù CPI hàng năm đã thấp hơn một chút so với kỳ vọng, con số 3,2% vẫn cao hơn so với tháng trước. “Con số này vẫn cao hơn một chút so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed, vì vậy vẫn có rất nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay. Ngay cả khi Fed quyết định không tăng lãi suất nữa, việc cắt giảm lãi suất cũng sẽ không được thực hiện ngay vì chặng đường tới mục tiêu 2% vẫn còn khá dài”, Helen nói thêm.

Ở một diễn biến khác, ngân hàng Trung ương của Trung Quốc có khả năng cao sẽ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trong những tuần tới với nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế nước này sau khi đón nhận một loạt báo cáo đáng thất vọng. Tuy nhiên, nếu gói kích thích không cho thấy tác dụng trong vài tháng tới, thì các nền kinh tế lớn khác trên thế giới sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của sự tăng trưởng chậm hơn từ Trung Quốc. Một kịch bản như vậy sẽ làm giảm đáng kể thị trường hàng hóa thô, vì đây là quốc gia tiêu thụ hàng hàng hóa thô lớn trên thế giới. Trong môi trường đó, thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Ngoài ra, thị trường vàng được cho là kém lạc quan khi khối lượng vàng do quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ đang ở mức thấp nhất trong 5 tháng. Hiện, quỹ đang nắm 903,7 tấn vàng.

Trong nước, giá vàng nhẫn tiếp tục chịu áp lực giảm phiên thứ 2 liên tiếp, mất mốc 57 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được rút ngắn, dao động từ 950 nghìn đồng đến 1,05 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng miếng SJC biến động nhẹ, duy trì trên 67 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC tại một số hệ thống kinh doanh được niêm yết như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 66,70 - 67,32 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji niêm yết tại 66,65 - 67,35 triệu đồng/lượng; Hệ thống PNJ niêm yết tại 66,75 – 67,30 triệu đồng/lượng; Bảo tín Minh Châu niêm yết tại 66,75 – 67,28 triệu đồng/lượng.

Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương gần 55,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Theo VnBusiness