HDBank - Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận "giải thưởng xanh" từ The Asian Banker

The Asian Banker Vietnam Excellence Awards 2024 là một trong những chương trình giải thưởng uy tín và khắt khe nhất trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại khu vực châu Á. Chương trình này ghi nhận những thành tựu xuất sắc và đổi mới trong lĩnh vực tài chính bán lẻ, tài chính xanh, công nghệ và dịch vụ ngân hàng gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Là một hạng mục trong hệ thống chương trình The Asian Banker Awards, với tiêu chí hàng đầu để đánh giá và xét chọn là các sáng kiến tài chính bền vững, giải thưởng "Best Green Financing in Vietnam" được The Asian Banker - tổ chức danh tiếng trên toàn cầu trao tặng cho HDBank, ghi nhận những nỗ lực và thành tựu phát triển toàn diện của Ngân hàng thời gian qua, đặc biệt trong mục tiêu phát triển bền vững với các bên liên quan.

Đại diện Lãnh đạo HDBank nhận giải thưởng từ The Asian Banker

Tại Việt Nam, từ năm 2015, HDBank đã là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên triển khai hệ thống đánh giá rủi ro về môi trường và xã hội trong cấp tín dụng; tiên phong thúc đẩy tín dụng xanh với hàng trăm triệu USD trong những năm qua cho các dự án năng lượng tái tạo, các dự án nông nghiệp hữu cơ tại Đồng bằng Sông Cửu Long, các dự án chuyển đổi xanh và thân thiện với môi trường trên cả nước.

HDBank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiên phong phát hành Báo cáo Phát triển bền vững trong năm 2024; là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam thành lập Ủy ban ESG (về Môi trường, Xã hội và Quản trị) trực thuộc Hội đồng Quản trị để trực tiếp dẫn dắt và giám sát quá trình thực thi các mục tiêu, các sáng kiến phát triển bền vững.

Theo đại diện lãnh đạo HDBank, giải thưởng "Best Green Financing in Vietnam" tiếp tục khẳng định tầm nhìn đúng đắn của HDBank trong mục tiêu phát triển một ngân hàng thương mại có vị thế hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm hội nhập quốc tế, gắn trách nhiệm phát triển bền vững cùng cộng đồng và xã hội. Trong đó, tài chính xanh là trọng tâm HDBank thúc đẩy, bên cạnh các thế mạnh về phát triển các giải pháp, sản phẩm tài chính cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, các doanh nghiệp SME, tài trợ chuỗi, bán lẻ và tài chính tiêu dùng.

Cùng với The Asian Banker, những năm qua nhiều tổ chức quốc tế uy tín đã đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của HDBank trong phát triển bền vững, như giải thưởng "Ngân hàng Xanh" (Green Deal Award) trong Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2019; giải thưởng The Asset Triple A Awards - Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững (Best bank for sustainable finance) từ The Asset năm 2022; giải thưởng "Ngân hàng có nhiều hoạt động về phát triển bền vững nhất năm 2023" (Sustainability initiative of the year) từ The Asian Banking and Finance (ABF)...