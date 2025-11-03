Khôi phục đường bay quốc tế Thâm Quyến – Vân Đồn

Đây là chuyến bay charter (chuyến bay thuê nguyên chuyến) chở đoàn khách quốc tế 147 người từ sân bay quốc tế Bảo An (Thâm Quyến) đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 20 giờ ngày 01/11.

Đoàn khách 147 người sẽ ở lại Quảng Ninh 5 ngày, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Ninh.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đón chuyến bay charter từ Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: QMG

Được biết, ngay sau đó, chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi Thâm Quyến cũng cất cánh lúc 21 giờ 10 phút ngày 01/11, đưa 162 du khách Trung Quốc (nhập cảnh bằng đường bộ trước đó) trở về nước sau chuyến du lịch Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, các chuyến bay khứ hồi Vân Đồn - Thâm Quyến tiếp theo sẽ vào các ngày 6, 10, 15, 20 và 24 của tháng 11.

Với thời gian bay chỉ khoảng 2 giờ, chặng bay Thâm Quyến – Vân Đồn rút ngắn hành trình, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư, nâng tầm trải nghiệm cho du khách quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Hành khách trên chuyến bay charter từ Thâm Quyến - Vân Đồn được tặng hoa chào mừng. Ảnh: QMG

Được biết, năm 2019, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã khai thác nhiều chuyến bay đi Thâm Quyến với tần suất 2 chuyến/tuần. Sau đó do dịch Covid-19 đường bay Thâm Quyến – Vân Đồn này phải dừng hoạt động.

Việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến, một trong những thành phố phát triển bậc nhất vùng Hoa Nam, minh chứng cho nỗ lực của Quảng Ninh nhằm đa dạng hóa và hướng tới phân khúc du khách trung và cao cấp có sức chi tiêu lớn.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn dự kiến sẽ tiếp tục đón các chuyến charter quốc tế từ Cheongju (Hàn Quốc) với 9 chuyến khứ hồi trong tháng 1 và tháng 2/2026. Hiện tại, sân bay đang được Vietnam Airlines khai thác tuyến TP.HCM – Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy), góp phần tăng cường kết nối nội địa.

