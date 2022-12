KienlongBank được vinh danh là Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch Napas 247

Theo đó, giải thưởng "Outstanding Bank In Napas247 Growth Rate 2022" nhằm ghi nhận và trao tặng cho ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch Napas247. Giải thưởng được đánh giá dựa trên tiêu chí về tổng số lượng giao dịch (theo 2 chiều thanh toán) xét trên tất cả các dịch vụ của ngân hàng được xử lý thông qua hệ thống Napas tại Việt Nam.

KienlongBank là tổ chức thành viên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch Napas247

Bằng việc giành được giải thưởng này, KienlongBank đã cho thấy những đóng góp toàn diện của Ngân hàng cho hệ thống và mạng lưới thanh toán chung của quốc gia. Nằm trong chiến lược chuyển đổi Ngân hàng số hiện đại và toàn diện mà KienlongBank đang hướng tới, giải thưởng còn là minh chứng cho sự cam kết và đồng lòng của Ngân hàng trong việc thúc đẩy các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng chung của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, tổng lượng giao dịch chuyển tiền nhanh Napas theo cả 2 chiều tại KienlongBank đã tăng 5 lần so với năm 2021. Tương ứng với đó, tổng giá trị giao dịch cũng tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ

Để có được thành tích này là những nỗ lực không ngừng của KienlongBank trong việc đẩy mạnh sản phẩm số hóa, đa dạng dịch vụ thanh toán thông qua thẻ, tài khoản ngân hàng, rút/chuyển tiền liên ngân hàng thông qua mã VietQR… góp phần đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.

Với việc xác định công nghệ là yếu tố trọng điểm trong hành trình bứt phá kỉ nguyên số, KienlongBank chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng và công nghệ, đặc biệt cho hoạt động thanh toán điện tử. Nhờ đó mà hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Kiên Long hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả với khối lượng lên đến hàng chục triệu giao dịch, đáp ứng nhu cầu thanh toán liên ngân hàng trên toàn quốc.

Ngoài ra, KienlongBank cũng chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể nhằm đơn giản và tối ưu hóa trải nghiệm, rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch online. Thời gian tới, Ngân hàng cũng sẽ nâng cấp tính năng, cho phép khách hàng chủ động trong việc nâng hạn mức giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng/ngày ngay trên ứng dụng KienlongBank Plus chỉ với một vài điểm chạm. Hoạt động thanh toán và nâng hạn mức chuyển khoản đều đảm bảo an ninh, an toàn trong giao dịch tiền tệ theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Là khách hàng thân thiết KienlongBank Rạch Giá, cô Hương chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng và hài lòng khi sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng Kiên Long. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các giao dịch và tư vấn viên, tôi đã thực hiện hoàn toàn các giao dịch số trên ứng dụng KienlongBank Plus của Ngân hàng. Các hoạt động thanh toán, mở thẻ, hay mở tài khoản tiết kiệm vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Chỉ một vài thao tác nhanh chóng tôi đã thực hiện được các giao dịch mong muốn, tiết kiệm thời gian di chuyển phải tới tận phòng giao dịch như trước kia".

Theo đại diện KienlongBank, các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đang được số hóa toàn diện, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về tiện ích khi giao dịch với ngân hàng. Số hóa và sự kết nối với hệ thống ngân hàng góp phần gia tăng lợi ích cho khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế quốc gia.