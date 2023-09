Lãi tháng 8 của PNJ rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2022, chỉ đạt 76 tỷ đồng

22/09/2023 8:41 AM (GMT+7)

Khách hàng mua vàng tại PNJ. Ảnh: Quốc Hải

PNJ cho biết trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tiêu dùng vẫn chưa khởi sắc, 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần giảm hơn 8% so với cùng kỳ xuống còn 21.126 tỷ đồng. Lãi sau thuế gần như đi ngang ở mức 1.247 tỷ đồng và đạt 64% kế hoạch lợi nhuận năm (1.937 tỷ đồng).

Đối với các mảng kinh doanh chính, 8 tháng năm 2023, doanh thu trang sức bán lẻ giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Công ty cho biết mức giảm này thấp hơn nhiều so với thị trường chung do PNJ tiếp tục chủ động thu hút khách hàng mới và mở rộng thị phần.

Tương tự, doanh thu trang sức bán sỉ giảm tới 32%. Duy chỉ có doanh thu vàng 24K tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu 8 tháng, mảng bán lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng đã giảm so với cùng kỳ (58,3%), vàng 24K (30,6%), sỉ (9,1%) và khác (1,9%).

Biên lợi nhuận gộp trung bình 8 tháng năm 2023 đạt 18,6%, cao hơn mức 17,4% cùng kỳ và nằm trong mức kỳ vọng của Công ty. Tổng chi phí hoạt động giảm gần 2%, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 58,5% cùng kỳ lên 59,1% do sự thu hẹp của doanh thu. PNJ cho biết vẫn duy trì những hoạt động đầu tư cho sự phát triển dài hạn.

8 tháng đầu năm 2023, PNJ mở mới 30 và đóng 6 cửa hàng PNJ để tối ưu hóa vận hành.

Tại thời điểm 31/08/2023, PNJ có tổng cộng 387 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành cả nước, trong đó có 374 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 2 cửa hàng PNJ Watch 3 điểm bán trang sức đá quý CAO Fine Jewellery và 3 cửa hàng PNJ Art.

Mới đây, ngày 12/09, HĐQT PNJ đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên làm Giám đốc cao cấp - Nguồn nhân lực của Công ty từ ngày 19/09/2023, với kỳ hạn 2 năm.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Chí Kiên không giữ bất kỳ chức vụ nào tại PNJ. Ngoài ra, các thông tin khác về vị này không được Công ty công khai.

PNJ còn có ông Đào Trung Kiên đang giữ chức Giám đốc cao cấp - Vận hành (được bổ nhiệm từ ngày 06/02/2023 với kỳ hạn 3 năm). Ngoài ra, vị này còn đang là Thành viên HĐQT Công ty (được bổ nhiệm ngày 16/04/2022).

Ngoài ra, PNJ cũng mới công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định của Tổng Cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế với hơn 13 tỷ đồng.

Cụ thể, kết quả thanh tra thuế của Tổng cục Thuế cho thấy PNJ đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp.

Theo đó, Công ty bị phạt hành chính gần 2,1 tỷ đồng. Đối với biện pháp khắc phục, PNJ sẽ bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 10,1 tỷ đồng và truy thu số tiền thuế thu nhập cá nhân hơn 262,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải nộp đủ số tiền chậm nộp thuế hơn 712,7 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền truy thu, tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp của PNJ là hơn 13 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 21/9, giá cổ phiếu PNJ dừng ở mức 82.600 đồng/CP, tăng hơn 17% so với đáy 70.300 đồng/CP (phiên 1/0), song so với đầu năm cổ phiếu này đã giảm hơn 6% về giá trị.