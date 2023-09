PNJ bị phạt và truy thu thuế hơn 13 tỷ đồng

Khách hàng mua vàng tại cửa hàng PNJ. Ảnh: Quốc Hải

Cụ thể, kết quả thanh tra thuế của Tổng Cục thuế cho thấy PNJ đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp.

Theo đó, Công ty bị phạt hành chính gần 2,1 tỷ đồng. Đối với biện pháp khắc phục, PNJ sẽ bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 10,1 tỷ đồng và truy thu số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hơn 262,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải nộp đủ số tiền chậm nộp thuế hơn 712,7 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền truy thu, tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp của PNJ là hơn 13 tỷ đồng.

Công bố thông tin bất thường của PNJ

Về kết quả kinh doanh, 7 tháng đầu năm 2023, PNJ ước doanh thu thuần giảm hơn 9% so với cùng kỳ, còn 18.823 tỷ đồng. Lãi sau thuế gần như không biến động đạt 1.171 tỷ đồng và thực hiện được 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Riêng tháng 7 là tháng có mức lợi nhuận thấp nhất của Công ty kể từ tháng 9/2022, chỉ đạt 85 tỷ đồng dù tăng 7% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo phát hành mới đây, Công ty chứng khoán SSI đã dự báo doanh thu và lợi nhuận của PNJ sẽ giảm ở mức hai chữ số trong cả quý II và quý III/2023. Tuy nhiên, quý II/2023 ghi nhận kết quả kinh doanh khá bất ngờ với doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng giảm 8% so với cùng kỳ. Trong tháng 7, đà giảm của doanh thu có phần thu hẹp, chỉ giảm 4% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng 10% so với cùng kỳ, nhờ: Tốc độ mở cửa hàng mới nhanh hơn và biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng khi thay đổi cơ cấu sản phẩm.

Với những diễn biến gần đây, SSI nâng dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 lên lần lượt là 1,84 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ, từ 1,74 nghìn tỷ đồng) và 2,04 nghìn tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ, từ 1,96 nghìn tỷ đồng).

Do đó, lợi nhuận nửa cuối năm 2023 có thể đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ (tăng 4% so với cùng kỳ). Với ước tính EPS cao hơn, SSI nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ lên 90.200 đồng/cổ phiếu (từ 86.000 đồng/cổ phiếu), tiềm năng tăng giá là 13,5%. SSI cũng duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PNJ.

Đưa ra quan điểm ngắn hạn, SSI kỳ vọng lợi nhuận ròng của PNJ sẽ phục hồi so với cùng kỳ bắt đầu từ quý III/2023. Với những phiên thị trường điều chỉnh có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu PNJ, tuy nhiên, đây cũng sẽ là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Quan điểm dài hạn, SSI đánh giá PNJ vẫn có thể giành được thị phần từ thị trường trang sức không có thương hiệu (chiếm từ 40%-50% nhu cầu), giúp PNJ duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vững chắc trong dài hạn (CAGR đạt khoảng 15%-20%).