TP.HCM: 39 dự án chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng cho người mua nhà

Việc cấp sổ hồng cho các dự án căn hộ, nhà ở tại TP.HCM luôn được người dân đặc biệt quan tâm. Điều đáng nói, nhiều năm qua, hàng chục ngàn người dân tại TP.HCM trong cảnh "đứng ngồi không yên" vì nhà ở, căn hộ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng.



Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa qua đã công bố danh sách 39 dự án chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho người mua nhà.

Ước tính gần 20.000 căn chưa được cấp sổ hồng với các nguyên nhân liên quan đến pháp lý. Lý do là cần rà soát nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh lại các thủ tục khi điều chỉnh thiết kế, mật độ xây dựng, tăng số lượng căn hộ; thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội; chưa nộp đủ tiền sử dụng đất…

Gần 20.000 căn nhà thuộc nhiều dự án chưa được cấp sổ hồng với các nguyên nhân. Ảnh: Gia Linh

Góp mặt trong danh sách vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM công bố, chung cư tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3) do Công ty Cổ phần City Phương Nam làm chủ đầu tư hiện có 218 căn vẫn chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân là do dự án này gặp căn vướng mắc về việc sử dụng đất quốc phòng.

Dự án khu dân cư phường 7, quận 8 do Công ty Cổ phần đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn làm chủ đầu tư đang có tới 1.606 căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì gặp vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội; xác định vị trí và hoán đổi đất ở đã có hạ tầng đối với 12.219m2 đất công.

Dự án Tổ hợp cao ốc Xi Grand count (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) do Công ty CP đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư cũng chưa được cấp sổ hồng cho 748 căn. Được biết, dự án này gặp vì chủ đầu tư đã điều chỉnh quy mô căn hộ, thỏa thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc.

Dự án khác với 561 căn hộ chưa được cấp sổ là chung cư Premium Central (phường 5, quận 8) do Công ty Cổ phần Giai Việt làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này đã điều chỉnh khối thương mại dịch vụ thành khối căn hộ kết hợp thương mại nên hiện tại phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Chung cư CC1 - Felix Homes (44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp) do Tổng công ty Xây dựng số 1 điều chỉnh phương án tiêu thụ sản phẩm của dự án có làm thay đổi nghĩa vụ tài chính của dự án và có được miễn tiền sử dụng đất toàn dự án. Lô G và Lô E xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính bổ sung và nhà ở xã hội.

Hay dự án chung cư 8X Thái An (quận Gò Vấp) của Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành có 200 căn hộ chưa được cấp sổ hồng do UBND TP.HCM vẫn chưa duyệt giá đất, đang xem xét điều chỉnh quyết định chuyển mục đích để xác định có hay không nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Chung cư Phương Việt (1002 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8) do Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính do UBND TP.HCM không mua lại 244 căn hộ tái định cư, từ đó khiến 500 căn hộ chưa được cấp sổ hồng.

Dự án cao ốc trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) do Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư cũng đang vướng 439 căn chưa được cấp sổ hồng do dự án chưa nộp hết tiền sử dụng đất.

Các dự án chung cư Lexington (67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP.Thủ Đức) do Công ty Cổ phần Bất động sản Nova Lexington làm chủ đầu tư đang vướng 1.310 căn hộ "nằm chờ" sổ hồng vì phải phải điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất...

Các vướng mắc về pháp lý khiến các dự án khó được cấp sổ hồng đúng tiến độ đã cam kết. Ảnh: Gia Linh

Chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn (phường An Lạc, quận Bình Tân) do Công ty CP đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính do UBND TP không mua lại 200 căn hộ tái định cư.

Còn hàng loạt dự án khác với tổng số gần 20.000 căn đang nằm bất động, chờ sổ hồng. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục ngàn người dân đã trót bỏ tiền mua nhà ở.

Được biết, nhiều nguyên nhân ảnh hướng đến tiến độ cấp sổ hồng các dự án, bao gồm: dự án bị rà soát quá trình giao đất, chuyển nhượng, góp vốn thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, rà soát lại phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định lại nghĩa vụ tài chính. Việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn chậm; chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính nên kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Thực tế trên khiến nhiều người dân lo lắng vì không thể xác nhận chủ quyền nhà ở trong khi đã bỏ ra số tiền lớn để mua nhà. Người dân cũng gặp khó trong việc thế chấp, chuyển nhượng vì nhà chưa có sổ hồng, từ đó ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế.