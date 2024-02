Loạt siêu xe đi chơi Tết Giáp Thìn 2024 tại TP.HCM

Audi R8 V10 Plus: Bên cạnh Lamborghini Huracan hay Ford Mustang, Audi R8 V10 Plus là mẫu xe "đu trend" tại Việt Nam vào những năm 2016 - 2017. Với thiết kế trung tính hơn và mức giá tốt, R8 V10 Plus cùng chia sẻ động cơ V10 hút khí tự nhiên với siêu xe Huracan mạnh 610 mã lực.