Luật chơi vàng chính thức thay đổi từ 10/10: Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Hồng Minh
11/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày/khách phải thanh toán qua tài khoản, đồng thời xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng để mở đường cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia. Đây là bước ngoặt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cạnh tranh nguồn cung và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Hai trụ cột thay đổi
Nghị định 232/2025/NĐ-CP (ban hành 26/8/2025, hiệu lực 10/10/2025) sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Về phương thức thanh toán, nếu tổng giá trị mua hoặc bán vàng của một khách hàng trong một ngày từ 20 triệu đồng trở lên, giao dịch phải thực hiện qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dưới ngưỡng này, khách có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Quy định được các hệ thống bán lẻ vàng cập nhật ngay tại quầy, hướng dẫn người mua chuyển khoản khi hóa đơn chạm ngưỡng.
Về cấu trúc thị trường, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị xóa bỏ từ 10/10. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng, đồng thời điều chỉnh quy chế xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu để tăng nguồn cung hợp pháp.
Theo ghi nhận sáng 10/10, tại Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh vàng như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,… đã đồng loạt áp dụng quy định thanh toán mới và thông báo rộng rãi tới khách hàng. Các giao dịch đều tuân thủ theo quy định. Nhiều khách hàng cho rằng, thực chất đây chỉ là giao dịch chuyển khoản thông thường nên không cản trở quá trình mua bán. Quy định mới cũng không tạo thêm gánh nặng cho khách vì khâu xác thực đã do hệ thống ngân hàng thực hiện.
Về giá, sáng 10/10 thị trường trong nước đã “hạ nhiệt”. Bảng giá vàng nhẫn SJC 9999 lùi về khoảng 136,2–138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước. Cùng lúc, giá vàng thế giới cũng đi xuống, giảm khoảng 73,7 USD/oz trong 24 giờ.
Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Trong 3-6 tháng tới, điều quan trọng nhất với nhà đầu tư là theo sát tiến độ văn bản hướng dẫn và quy trình cấp phép của NHNN. Hãy chú ý các tiêu chí “đủ điều kiện” để sản xuất vàng miếng, chuẩn kỹ thuật và nhận diện sản phẩm, cùng cơ chế báo cáo, kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý. Văn bản càng rõ và ra càng sớm, nguồn cung hợp pháp càng có cơ sở mở rộng, từ đó tạo điều kiện thu hẹp chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước.
Trong giai đoạn chưa có hướng dẫn đầy đủ, tránh “gom hàng” theo tin đồn; chỉ giao dịch tại hệ thống lớn có hóa đơn, chứng từ và luôn giữ lại sao kê chuyển khoản để thuận lợi khi đổi trả hoặc khiếu nại.
Cùng với đó, hãy theo dõi danh sách các đơn vị được cấp phép và năng lực triển khai thực tế của họ. Cần biết ai được phép sản xuất, quy mô dập mỗi tháng, tốc độ đưa hàng ra thị trường, mức độ phủ điểm bán và chính sách mua lại. Khi thị trường xuất hiện thêm thương hiệu vàng miếng, chỉ nên mua những loại đã có chuẩn nhận diện rõ ràng, kiểm tra trước chính sách thu mua lại, mức chênh lệch mua - bán và độ dễ bán lại tại nhiều cửa hàng để bảo đảm thanh khoản.
Mặt khác, hãy thường xuyên đọc “nhiệt kế” thị trường qua ba biến: mặt bằng chênh lệch nội - ngoại theo tuần và theo tháng; diễn biến vàng thế giới cùng tỷ giá USD/VND; và tiến độ dập vàng miếng mới hoặc nhập nguyên liệu.
Chênh lệch chỉ thu hẹp bền vững khi cung trong nước thực sự nới ra và bối cảnh quốc tế không tạo sóng ngược. Vì vậy, đừng lướt sóng theo tin nóng phiên sáng; đặt nguyên tắc mua khi chênh lệch có xu hướng giảm dần và thanh khoản cải thiện, tuyệt đối không dùng đòn bẩy.
