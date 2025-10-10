Chính quyền phường, xã sẽ là “đầu mối" giải quyết thủ tục đất đai
Gia Linh
10/10/2025 5:29 PM (GMT+7)
Đề xuất mới từ Cục Quản lý đất đai hướng tới việc chuyển toàn bộ chức năng đăng ký đất đai về cấp xã, nhằm rút ngắn thủ tục, giảm trung gian và đưa dịch vụ đến gần dân hơn.
Cục Quản lý đất đai đề xuất chuyển chức năng về đăng ký đất đai về cấp xã
Theo Cục Quản lý đất đai, cả nước có 703 văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở, với hơn 16.600 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, phần lớn tập trung tại chi nhánh cấp huyện, xử lý khối lượng lớn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, mô hình hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập.
Khi nhiều địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh – xã), việc phân tán đầu mối khiến quy trình thủ tục chồng chéo, mất thời gian và khó kiểm soát dữ liệu đất đai đồng bộ. Người dân vẫn phải đi qua nhiều cấp mới hoàn tất hồ sơ, gây phiền hà và giảm hiệu quả quản lý.
Qua đó, cơ quan này đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh về cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp theo hai phương án:
Cụ thể: Phương án 1: Giao cho UBND cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, giữ nguyên mô hình hiện nay nhưng phân tán xuống xã. Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất hai cán bộ phụ trách đăng ký đất đai. Phương án này thuận tiện về tổ chức nhưng có nguy cơ phát sinh thêm đầu mối, khó đảm bảo tính thống nhất quản lý.
Phương án 2: Chuyển toàn bộ thẩm quyền về Chủ tịch UBND cấp phường, xã để người đứng đầu chính quyền cơ sở trở thành đầu mối duy nhất tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, có thể ủy quyền cho bộ phận chuyên môn. Đây là phương án được đánh giá cao hơn nhờ tinh gọn, minh bạch và phù hợp chủ trương phân cấp – phân quyền.
Nếu thực hiện phương án này, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại địa phương, quy trình rút ngắn, dữ liệu được cập nhật tập trung và thống nhất. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở nhân sự và cơ chế tài chính: các địa phương phải sắp xếp lại hàng nghìn cán bộ và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để vận hành hệ thống mới.
Cục Quản lý đất đai nhận định đây là hướng đi khả thi, phù hợp nguyên tắc “một cấp, một cơ quan”, đồng thời là bước tiến quan trọng giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn trong lĩnh vực đất đai – vốn nhạy cảm và thiết yếu.
“Đòn hiểm” từ ông Trump: Cấm bay qua Nga, hàng không Trung Quốc lo hỗn loạn chuyến bay và giá vé tăng vọt
Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền Trump từ bỏ kế hoạch cấm họ bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến Mỹ, cho rằng biện pháp này sẽ kéo dài thời gian bay, làm tăng giá vé và có thể khiến một số đường bay bị gián đoạn.
Giá vàng thế giới hôm nay lập đỉnh mới, cổ phiếu châu Á tăng vọt, nhà đầu tư nên làm gì?
Giá vàng hôm nay 16/10 tiếp tục tăng trong đó giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vượt mốc 4.234 USD/ounce; thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch thứ Năm, được hỗ trợ bởi đà phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu chip tại Mỹ và khởi đầu tích cực của mùa công bố lợi nhuận trên Phố Wall trong khi đó đồng USD giảm liên tiếp phiên thứ 3, theo Reuters.
Sân bay Tân Sơn Nhất có khu làm thủ tục riêng, giảm cảnh xếp hàng chờ bay
Không chỉ là nơi để làm thủ tục bay nhanh hơn, khu Check-in Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất được kỳ vọng giúp hành khách bớt cảnh xếp hàng dài và có thêm không gian chờ thoải mái trước giờ khởi hành.
Chi tiết lịch cấm, hạn chế nhiều tuyến đường tại Hà Nội từ chiều 15 đến 17/10
Trong các ngày từ 15/10 đến 17/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.
Kinh tế toàn cầu tránh được điều tồi tệ nhất, IMF lạc quan nâng dự báo tăng trưởng
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố hôm 14/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và một số nền kinh tế lớn đã giúp tránh được tác động tồi tệ nhất từ các mức thuế mà Tổng thống Mỹ đe dọa áp đặt, trong khi phản ứng trả đũa ở mức thấp. Vì thế IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu lần thứ hai kể từ tháng Tư.
Định danh và truy xuất – hai trụ cột của quản lý thị trường hiện đại
Định danh và truy xuất không chỉ giúp phòng ngừa gian lận, củng cố niềm tin người tiêu dùng, mà còn mở đường cho hàng Việt tại các thị trường khó tính khi hồ sơ xuất xứ đầy đủ, chuẩn mực.
“Đòn hiểm” từ ông Trump: Cấm bay qua Nga, hàng không Trung Quốc lo hỗn loạn chuyến bay và giá vé tăng vọt
Giá vàng thế giới hôm nay lập đỉnh mới, cổ phiếu châu Á tăng vọt, nhà đầu tư nên làm gì?
Giá vàng hôm nay 16/10 tiếp tục tăng trong đó giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vượt mốc 4.234 USD/ounce; thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch thứ Năm, được hỗ trợ bởi đà phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu chip tại Mỹ và khởi đầu tích cực của mùa công bố lợi nhuận trên Phố Wall trong khi đó đồng USD giảm liên tiếp phiên thứ 3, theo Reuters.
Sân bay Tân Sơn Nhất có khu làm thủ tục riêng, giảm cảnh xếp hàng chờ bay
Chi tiết lịch cấm, hạn chế nhiều tuyến đường tại Hà Nội từ chiều 15 đến 17/10
Kinh tế toàn cầu tránh được điều tồi tệ nhất, IMF lạc quan nâng dự báo tăng trưởng
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố hôm 14/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và một số nền kinh tế lớn đã giúp tránh được tác động tồi tệ nhất từ các mức thuế mà Tổng thống Mỹ đe dọa áp đặt, trong khi phản ứng trả đũa ở mức thấp. Vì thế IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu lần thứ hai kể từ tháng Tư.