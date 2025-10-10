Chính quyền phường, xã sẽ là “đầu mối" giải quyết thủ tục đất đai

Cục Quản lý đất đai đề xuất chuyển chức năng về đăng ký đất đai về cấp xã

Theo Cục Quản lý đất đai, cả nước có 703 văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở, với hơn 16.600 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, phần lớn tập trung tại chi nhánh cấp huyện, xử lý khối lượng lớn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, mô hình hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập.

Khi nhiều địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh – xã), việc phân tán đầu mối khiến quy trình thủ tục chồng chéo, mất thời gian và khó kiểm soát dữ liệu đất đai đồng bộ. Người dân vẫn phải đi qua nhiều cấp mới hoàn tất hồ sơ, gây phiền hà và giảm hiệu quả quản lý.

Qua đó, cơ quan này đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh về cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp theo hai phương án:

Cụ thể: Phương án 1: Giao cho UBND cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, giữ nguyên mô hình hiện nay nhưng phân tán xuống xã. Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất hai cán bộ phụ trách đăng ký đất đai. Phương án này thuận tiện về tổ chức nhưng có nguy cơ phát sinh thêm đầu mối, khó đảm bảo tính thống nhất quản lý.

Cục Quản lý đất đai vừa đề xuất chuyển chức năng của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp phường, xã. Ảnh: Gia Linh

Phương án 2: Chuyển toàn bộ thẩm quyền về Chủ tịch UBND cấp phường, xã để người đứng đầu chính quyền cơ sở trở thành đầu mối duy nhất tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, có thể ủy quyền cho bộ phận chuyên môn. Đây là phương án được đánh giá cao hơn nhờ tinh gọn, minh bạch và phù hợp chủ trương phân cấp – phân quyền.

Nếu thực hiện phương án này, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại địa phương, quy trình rút ngắn, dữ liệu được cập nhật tập trung và thống nhất. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở nhân sự và cơ chế tài chính: các địa phương phải sắp xếp lại hàng nghìn cán bộ và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để vận hành hệ thống mới.

Cục Quản lý đất đai nhận định đây là hướng đi khả thi, phù hợp nguyên tắc “một cấp, một cơ quan”, đồng thời là bước tiến quan trọng giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn trong lĩnh vực đất đai – vốn nhạy cảm và thiết yếu.