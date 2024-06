Xe máy điện VinFast chinh phục dân văn phòng: lướt êm, chi phí tiết kiệm

19/06/2024 9:05 AM (GMT+7)

19/06/2024 9:05 AM (GMT+7)

Càng đi nhiều, càng tiết kiệm

Chị Bảo Trân, sống tại Bình Dương, hàng ngày sử dụng chiếc VinFast Klara S để đi làm trong nội thành TP.HCM, tổng quãng đường đi và về khoảng 30 km. Chị cho biết, từ khi đổi sang xe máy điện, chi phí sử dụng xe mỗi tháng giảm gần một nửa.

Giống như chị Trân, trong vài năm trở lại đây, khi xu hướng tiêu dùng xanh phát triển, nhiều nhân viên văn phòng đã chuyển hướng sang lựa chọn các mẫu xe máy điện bởi nhiều điểm vượt trội so với xe tay ga. Trong đó, chi phí tiết kiệm là yếu tố quyết định hàng đầu.

Mới đây, VinFast công bố gói thuê pin mới E1000 áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm gồm Evo200/Evo200 Lite, Feliz S, Klara S (2022), Vento S và Theon S, với chi phí 250.000 đồng/tháng cho quãng đường tối đa 1.000 km. Song song gói cước E1000, hãng vẫn cung cấp 2 gói cước giá 350.000 đồng/tháng cho quãng đường trên 1.000 - 2.000 km; và 990.000 đồng/tháng cho quãng đường từ 2.000 km trở lên.

Xe máy điện VinFast được người dùng đánh giá càng đi nhiều càng tiết kiệm.

Theo tính toán của nhiều người dùng, với mẫu VinFast Feliz S có tầm vận hành tối đa 198 km thì chi phí sạc điện cho quãng đường di chuyển 1.000 km chưa đến 70.000 đồng (tính trên chi phí sạc tại trạm sạc công cộng là 3.858 đồng/kWh). Như vậy, cộng thêm chi phí thuê pin 250.000 đồng/tháng, tổng chi phí năng lượng chỉ khoảng 320.000 đồng. Nếu người dùng chủ động sạc xe ở nhà, chi phí này sẽ còn rẻ hơn nữa.

Trong khi đó, một mẫu xe tay ga phổ thông sử dụng động cơ 125cc, mức tiêu thụ nhiên liệu 2,16 lít/100km, thì di chuyển 1.000 km tốn khoảng 21,6 lít xăng RON 95-III (giá 24.955 đồng), tương đương 540.000 đồng.

Với nhu cầu đi lại 2.000 km/tháng, chi phí của xe máy điện là khoảng 485.000 đồng, còn xe tay ga là 1,08 triệu đồng.

Như vậy, với xe máy điện VinFast, đi càng nhiều, người dùng càng tiết kiệm, đó là chưa kể chi phí bảo dưỡng xe máy xăng thường cao hơn xe máy điện nhiều lần.

An toàn và thông minh

Ngoài ưu điểm tiết kiệm chi phí và tùy chọn thuê pin đa dạng, công nghệ an toàn và tính năng thông minh cũng là yếu tố dân văn phòng quan tâm nhiều. Đơn cử, các mẫu xe máy điện như Feliz S, Klara S được ưa chuộng vì sở hữu đầy đủ đèn pha và đèn hậu LED, đồng hồ Full LCD và tính năng thay đổi chế độ lái (Eco và Sport), đem đến sự linh hoạt trong mọi điều kiện vận hành.

Xe máy điện VinFast được "ưu ái" trang bị nhiều tính năng an toàn và thông minh.

Đặc biệt, dù thuộc phân khúc trung cấp, nhưng VinFast Klara S được ưu ái với trang bị 2 phanh đĩa (trước và sau) cùng hệ thống điều khiển bật/tắt chống trộm xe. Ở phân khúc cao cấp hơn, Vento S và Theon S có thêm công nghệ chống bó cứng phanh (ABS) của Continental, Phone as a Key (PAAK) loại bỏ ổ khóa truyền thống và tính năng khóa thông minh.

Trong khi đó, kết nối HMI tích hợp eSIM là tính năng tiêu chuẩn trên mọi mẫu xe máy điện VinFast. Tính năng này tự động chẩn đoán, tự động cảnh báo lỗi, tự động cập nhật phần mềm trên xe thông qua ứng dụng trên điện thoại, định vị xe (GPS) toàn cầu và quản lý mọi hành trình.

Vận hành êm ái, bất chấp thời tiết nhờ khả năng chống nước

Xe máy điện có điểm chung về khả năng vận hành mượt mà và yên tĩnh. Đây là yếu tố được dân văn phòng đánh giá cao, giúp giảm bớt căng thẳng khi lái xe, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, các mẫu xe như Feliz S và Klara S nắm giữ lợi thế về khả năng tăng tốc tức thì và vận tốc tối đa 78 km/h, dễ dàng đáp ứng nhiều nhu cầu di chuyển. Cùng với đó, xe máy điện của VinFast được thiết kế pin LFP đặt ở sàn xe nên trọng tâm thấp, giúp xe đầm chắc, bám đường và ổn định, nhất là những tình huống vào cua.

Pin và động cơ xe máy điện VinFast đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, tức có khả năng kháng bụi bẩn và hoạt động ổn định ở mức ngập nước 0,5 m trong 30 phút. Nhờ thế, các mô-đun điện tử, pin và các thành phần quan trọng khác trong xe được bảo vệ tối đa, tránh tình trạng gặp sự cố khi đang di chuyển.

Sản phẩm của VinFast mang lại trải nghiệm vận hành êm ái.

"Trước đây, chiếc xe tay ga của tôi đã 3 lần bị chết máy vì ngập lụt ở TP.HCM. Rút kinh nghiệm, mỗi khi gặp ngập lụt lớn, tôi đều phải dừng lại 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ chờ nước rút mới đi tiếp. Từ khi sử dụng VinFast Klara S có khả năng chống nước, tôi thấy rất tiện, dù ngập lụt vẫn kịp đi làm hay về nhà chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình", chị Bảo Trân nhận xét.

Anh Đặng Xuân Thái, chủ một cửa hàng xe máy điện tại TP.HCM cho hay, lượng khách hàng là dân văn phòng ưa chuộng các mẫu xe máy điện VinFast đang tăng khá nhanh. Lý do bởi so với xe xăng truyền thống, xe máy điện thời trang hơn, nhiều công nghệ, an toàn hơn, tầm vận hành tốt và hệ sinh thái trạm sạc VinFast rất tiện lợi.

Hơn nữa, theo anh Thái, việc hãng xe Việt chủ động đưa ra nhiều ưu đãi kích cầu cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu người dùng, hình thành hành vi di chuyển xanh cho người Việt. Bên cạnh những ưu đãi được VinFast triển khai kết hợp cùng các sàn thương mại điện tử như Chợ Tốt, TikTok Shop, từ nay đến 30/6/2024, khách hàng sẽ được tặng ngay 3 tháng thuê pin, đồng thời có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 300 chiếc xe máy điện VinFast, với tổng giá trị quà tặng dự kiến lên tới hơn 22 tỷ đồng.