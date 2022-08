Mở lối cho trái cây đồng bằng sông Cửu Long

Vừa qua, dự án Thư viện sách – Thư viện xanh đã được trao tặng cho Trường tiểu học “B” An Hảo thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án do Trần Anh Group phối hợp cùng CLB 2030 thực hiện.