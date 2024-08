Nguồn cung dồi dào, nhiều khuyến mãi dịp Lễ Vu Lan

18/08/2024 8:18 AM (GMT+7)

Đa dạng sản phẩm rau, củ được khuyến mãi, giảm giá tại siêu thị.

Cụ thể, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức Lễ hội nấm với hơn 100 các loại nấm nội, ngoại nhập có mức giảm giá đến 30%. Cùng với đó, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cũng tăng lượng hàng chay lên 40% so với tháng kinh doanh bình thường, đưa lên quầy kệ nhiều mặt hàng chay mới như: muối ớt chay, pate chay, viên gia vị bún riêu chay, xốt kim quất mơ rừng… nhằm phục vụ cho thị trường dịp Lễ Vu Lan.

Người tiêu dùng đến với hệ thống bán lẻ Saigon Co.op trong dịp Lễ Vu Lan năm nay, còn được thưởng thức tiệc buffet chay và đáp ứng ẩm thực thanh đạm. Hệ thống bán lẻ này, còn thực hiện luân phiên với mức giảm giá từ 15 - 25%, áp dụng cho các sản phẩm tương hột xào sả ớt, bánh nếp dimsum chay, sườn non chay, hành tím Lý Sơn, cải bẹ xanh, khổ qua trái, bắp cải trắng, đu đủ vàng, táo Fuji Nam Phi, táo Envy New Zealand, lê Tai Nung... áp dụng đến hết ngày 21/8/2024.

Tương tự, tại MM Mega Market tổ chức Lễ hội Thanh long lớn nhất trong năm với hoạt động trưng bày món ăn độc lạ chế biến từ loại trái cây nhiệt đới này như: bánh xèo thanh long, thanh long đá xay… Theo đó, khách hàng có thể dùng thử miễn phí, cũng như lấy các công thức nấu món ăn ngay tại quầy nấu ăn từ thanh long ruột đỏ, trắng, vỏ vàng từ các "thủ phủ" như Long An, Bình Thuận, Tiền Giang… với giá tốt nhất thị trường.

Riêng hòa cùng không khí sôi động của thị trường hàng hóa tiêu dùng phục vụ Lễ Vu Lan năm nay, LOTTE Mart giới thiệu đến người tiêu dùng ẩm thực chay, gồm: nấm các loại giảm giá 15%; chả giò xốp chay Cầu Tre 400g giảm giá 30%; cải bó xôi 350g giá khuyến mại 31.900 đồng/gói; nước tương đậu nành Lee Kum Hee 500ml, giá khuyến mại 21.500 đồng/chai… Bên cạnh đó, LOTTE Mart cũng áp dụng giá cực sốc cho khách hàng thành viên với hóa đơn từ 400.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc.

Không chỉ kênh bán lẻ hiện đại, chuỗi cửa hàng tiện lợi tăng cường nguồn hàng phục vụ Lễ Vu Lan năm nay, mà tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường hàng hóa nhập chợ, nhất là những nhóm ngành hàng phục vụ nhu cầu cúng kiến, lễ chùa… của người dân. Theo văn hóa người Việt, Lễ Vu Lan hàng năm còn được gọi mà "mùa báo hiếu – báo ân", nên người dân có thói quen mua sắm nhiều vật phẩm để dâng lên tổ tiên, ông bà, cũng như đến chùa dâng Phật.

Theo một tiểu thương chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, những năm gần đây người dân có xu hướng tiêu dùng hàng hóa nội địa; trong đó, có thể kể đến các loại trái cây như bưởi da xanh, thanh long, nhãn, xoài, dưa lưới, quýt… Do đó, trong dịp Lễ Vu Lan năm nay, hầu hết tiểu thương đều tăng nguồn cung để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và nắm bắt cơ hội tăng doanh số bán hàng.

Đối với nhóm ngành hàng trái cây thì trong dịp Lễ Vu Lan năm nay có nguồn cung dồi dào và giá cả ổn định, không tăng giá đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Hay nhóm ngành hàng hoa tươi cắt cành thì giá cả cũng được bình ổn do các tiểu thương đã chuẩn bị và tăng cường nguồn cung so với ngày thường và những dịp rằm khác trong năm.

Trong khi đó, tại hệ thống nhà hàng, khách sạn, địa điểm kinh doanh ẩm thực chay cũng nhộn nhịp thực khách tìm đến thưởng thức món chay trong dịp Lễ Vu Lan năm nay. Đặc biệt, Lễ Vu Lan năm nay rơi vào hai ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật nên nhiều người dân lựa chọn là dịp để sum họp gia đình, người thân, bạn bè… cùng mua sắm, lễ chùa và ăn uống.

Điển hình, Sân Mây café và nhà hàng chay trên đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm hôm nay (ngày 17/8) đã tấp nập khách ra vào thưởng thức điểm tâm sáng. Để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt thì điểm kinh doanh này cũng nhận đặt chỗ trước, tăng thêm đội ngũ phục vụ, bên cạnh đảm bảo thực đơn phục vụ lượng khách dự kiến tăng gấp 2 và 3 lần so với ngày thường.

Đối với những người dân muốn thưởng thức phong phú món chay theo nhiều vùng miền, hay thực đơn món chay trong và ngoài nước cũng có thể lựa chọn buffet chay tại hệ thống nhà hàng, khách sạn từ 3 – 5 sao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Điển hình, giá buffet chay tại khách sạn Viễn Đông; Capella Park View; Cỏ Nội… có giá phổ biến dao động từ 119.000 đồng – 399.000 đồng/người.

